Avec neuf dunks, Victor Wembanyama fait décoller les Spurs

Deux alley-oops en seulement 80 secondes, puis un troisième quelques minutes plus tard : Victor Wembanyama n’a pas attendu pour imposer sa loi face à Sacramento. Alimenté par De’Aaron Fox et Stephon Castle, le Français a exploité les espaces laissés dans le dos de la défense des Kings pour lancer idéalement les Spurs.

« Nous essayons toujours d’utiliser cette possibilité, car c’est le tir le plus efficace du basket », rappelle-t-il au sujet du alley-oop. « La force de notre équipe, c’est que l’adversaire doit gérer plusieurs menaces. Cette fois, le lob était disponible en début de match et cela a ensuite libéré des espaces pour mes coéquipiers. »

Avec 15 points dès le premier quart-temps, « Wemby » a rapidement contraint Sacramento à resserrer sa défense autour du cercle. Une attention qui a également fait le bonheur des shooteurs de San Antonio.

Wembanyama ouvre la voie, Champagnie sanctionne

Le principal bénéficiaire de ces espaces ? Julian Champagnie. L’ailier avait déjà inscrit huit tirs à 3-points en première mi-temps, contribuant largement aux 80 points marqués par les Spurs avant le repos.

« C’était vraiment très amusant à regarder », apprécie Wemby. « Je suis très heureux pour lui. J’adore quand il peut prendre plus de dix tirs à 3-points dans un match. Je pense que cela devrait être le cas à chaque rencontre. »

Julian Champagnie a terminé avec 26 points et un 8/13 derrière l’arc. Collectivement, les Spurs ont converti 17 de leurs 37 tentatives extérieures. Une complémentarité idéale entre la menace verticale incarnée par Victor Wembanyama et l’adresse de ses coéquipiers.

De son côté, l’intérieur tricolore a terminé avec 29 points, égalant son record personnel avec neuf dunks. Mais s’il reconnaît avoir livré sa prestation offensive la plus aboutie depuis le début de la saison, il refuse toutefois d’en tirer trop de conclusions.

« Oui, c’est probablement le meilleur match que j’ai disputé en attaque cette saison. Mais je ne pense pas que ce soit forcément un très bon indicateur » assure-t-il, les Kings n’étant pas forcément le meilleur test…

Les Spurs se rapprochent de leur « standard »

Au-delà de sa performance individuelle, Victor Wembanyama retient d’ailleurs surtout la manière avec laquelle San Antonio a construit sa victoire. Toujours exigeant envers son équipe, le Français estime que les Spurs ont franchi une nouvelle étape dans leur progression.

« C’était plutôt bien », juge-t-il. « Il y a eu quelques hauts et quelques bas en première mi-temps, mais, dans l’ensemble, c’était bien. Nous avons senti ce que nous devions faire et ce que nous ne devions pas faire. Nous avons réellement progressé au fil du match. J’espère que nous allons conserver les bonnes choses montrées ce soir. »

La soirée a même offert un moment plus léger avec le dunk inattendu de Harrison Barnes. Déjà sorti de la rencontre, Victor Wembanyama a bondi du banc pour célébrer l’action.

« J’étais tranquillement assis puisque mon match était terminé, mais je me suis levé tellement vite que j’ai commencé à avoir la tête qui tournait », raconte-t-il en riant. « Cela m’a vraiment surpris. »

Et si tout le banc des Spurs s’est enflammé pour ce dunk de Barnes, l’explication de Wemby est toute simple : « Parce qu’on l’aime ! »