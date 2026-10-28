Victor Wembanyama plane aussi des Kings

Déjà en difficulté depuis le début de la saison, Sacramento savait que la rencontre de la nuit sur le parquet de San Antonio n’allait pas être une promenade de santé. Même si le quatuor Acuff-LaVine-Hunter-Sabonis n’a pas ménagé ses efforts, le score final (130-103) reflète assez bien l’écart qui sépare les deux équipes. Les Spurs ont rapidement pris plus de 20 points d’avance, portés par leur duo du soir, Julian Champagnie et Victor Wembanyama (26 et 29 points).

Wemby a vite affiché sa domination, profitant à trois reprises du même « roll » pour conclure sur alley-oop et claquer le ballon dans le cercle, le tout en moins de cinq minutes ! Mais ce n’est pas tout : aux côtés de De’Aaron Fox, Devin Vassell et Julian Champagnie, tous adroits derrière l’arc, l’intérieur français a poursuivi son chantier. Il a notamment fait tourner Precious Achiuwa en bourrique avec une finition main gauche, puis un dunk après une feinte, avant de provoquer la faute de son adversaire direct pour un 2+1 portant son total personnel à 15 points après 12 minutes (39-26) !

Wemby a ensuite fait joujou avec Domantas Sabonis, puis un 3/3 à 3-points de Julian Champagnie et un 2+1 de Dylan Harper, sur un lay-up main gauche en transition, ont alimenté un 12-0 qui a relégué Sacramento à 22 longueurs (60-38) ! Sur son nuage, Julian Champagnie a décoché deux flèches supplémentaires derrière l’arc, avant de voir De’Aaron Fox, également à 3-points, puis Victor Wembanyama, d’une claquette à la dernière seconde, conclure la première mi-temps et porter la marque à un ahurissant 80-54 !

Après la pause, les Texans ont poursuivi leur entreprise de domination avec les mêmes ingrédients : un Victor Wembanyama au-dessus de la mêlée et des shooteurs efficaces, à l’image de Stephon Castle et de ses coéquipiers. De quoi préserver un écart confortable à douze minutes de la fin (107-80), puis jusqu’à l’issue du match, avec Keldon Johnson, Harrison Barnes et Tarris Reed Jr. pour alimenter la marque (130-103).

CE QU’IL FAUT RETENIR

San Antonio en ordre de marche. Après un début d’exercice difficile, San Antonio a relevé la tête en s’imposant face à Dallas, avant de livrer ce match plein. Les Spurs ont simplement déroulé leur plan à la perfection, étouffant leur adversaire grâce à l’impact du totémique Victor Wembanyama et à l’adresse extérieure des joueurs entourant la pépite tricolore. Ils terminent ainsi avec un joli 17/37 à 3-points (46% de réussite), alimenté par le trio Fox-Castle-Vassell et un Julian Champagnie déchaîné. Un pas de plus dans la bonne direction pour un groupe qui nourrit de grandes ambitions cette saison.

Champagne pour Julian Champagnie. Quelle première mi-temps de fou furieux pour Julian Champagnie ! En 13 minutes sur le parquet, l’ailier avait déjà inscrit huit paniers à 3-points en dix tentatives. Une véritable machine qui a pris feu dans le deuxième quart-temps, avec un 3/3 suivi de deux paniers extérieurs supplémentaires qui ont contraint Sacramento à lâcher prise avant même le repos. Plus discret en seconde période, il a tout de même terminé avec 26 points, à 8/13 derrière l’arc.

Air Victor, la tête au-dessus du cercle. Drôle de séquence en début de match, lorsque Wemby a bénéficié de deux systèmes similaires pour conclure sur alley-oop, à la suite de deux services de De’Aaron Fox et Stephon Castle. Doug Christie n’a pas apprécié, demandant un temps-mort après seulement 80 secondes de jeu, mais cela n’a pas empêché Wemby de refaire le même coup quelques minutes plus tard. La machine était lancée et le Français a dominé le premier acte afin de mettre les Spurs sur orbite. Jusqu’au bout, il a multiplié les envolées pour finir la tête au-dessus du cercle et ravir le Frost Bank Center. Neuf dunks au total, soit son record en carrière égalé. « Unfair » («injuste»), a résumé le commentateur de la télévision locale.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

BOS 125 BRO 124 NYK 111 DET 97 SAS 130 SAC 103 LAL 79 POR 71