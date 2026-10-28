Premier assistant des Knicks, Chris Jent prend du recul

Après trois défaites pour débuter la saison, les Knicks ont enfin relevé la tête en dominant les Pistons (111-97). Mais les champions en titre doivent composer avec une absence importante au sein de leur staff technique.

Selon le New York Post, confirmé par ESPN, Chris Jent, premier assistant de Mike Brown, s’est mis en retrait de l’équipe pour raisons personnelles. Aucune date de retour n’a été communiquée.

Le technicien de 56 ans avait déjà manqué les deux défaites face aux Celtics et au Magic, avant d’être à nouveau absent cette nuit contre Detroit. En attendant son retour, c’est T.J. Saint qui prend sa place sur le banc.

Arrivé à New York à l’été 2025 comme « associate head coach », Chris Jent avait retrouvé Mike Brown, qu’il avait déjà côtoyé à Cleveland puis aux Lakers. Ancien spécialiste du tir extérieur lorsqu’il était joueur, il s’était d’abord surtout fait connaître pour son travail auprès de LeBron James, dont il avait été le coach personnel au tir chez les Cavaliers entre 2006 et 2011.

Un rôle majeur dans le titre des Knicks

Après avoir retrouvé le quadruple champion NBA aux Lakers, entre 2022 et 2024, il avait rejoint les Hornets, avec lesquels il avait remporté la Summer League, avant de suivre Mike Brown à New York.

Responsable de l’attaque des Knicks, Chris Jent avait joué un rôle essentiel dans la conquête du titre en 2026. Lors des playoffs, il avait notamment participé aux ajustements offensifs permettant d’utiliser davantage Karl-Anthony Towns comme point d’appui pour libérer Jalen Brunson, OG Anunoby et Mikal Bridges.

Après le sacre, Mike Brown avait d’ailleurs milité pour que son bras droit obtienne une opportunité comme entraîneur principal.

« C’est lui qui coordonne notre attaque. Il a une très longue expérience. Quelqu’un devrait lui donner sa chance en le recevant en entretien, parce qu’il aidera son équipe à gagner », avait notamment déclaré Mike Brown.

Candidat au poste d’entraîneur des Blazers durant l’intersaison, avant que Portland ne choisisse finalement Micah Nori, Chris Jent avait finalement poursuivi l’aventure à New York. Il possède déjà une expérience de coach principal, puisqu’il avait assuré l’intérim sur le banc du Magic pendant 18 matchs lors de la saison 2004/05.