À Charlotte, Muggsy Bogues va prendre de la hauteur !

Il ne mesure que 1m60, mais il occupe une place immense dans l’histoire des Hornets. Près de trente ans après son départ de Charlotte, Muggsy Bogues va en effet recevoir l’un des plus grands honneurs possibles pour un basketteur : voir son maillot retiré par sa franchise de cœur.

Selon ESPN, les Hornets ont prévu d’organiser la cérémonie le 11 février 2027, afin d’envoyer définitivement le numéro 1 au plafond du Spectrum Center.

Un hommage qui intervient quelques mois après celui réservé à Dell Curry, dont le numéro 30 a été retiré en mars. Muggsy Bogues deviendra ainsi le troisième joueur honoré par Charlotte, après Bobby Phills et Dell Curry.

Il n’avait pourtant rien demandé…

L’ancien meneur assurait pourtant encore au printemps dernier qu’il n’attendait absolument rien de la franchise.

Après la cérémonie en l’honneur de Dell Curry, Muggsy Bogues avait ainsi expliqué : « Je n’ai pas besoin de voir mon maillot là-haut. Ça me va très bien comme ça. Je suis simplement heureux pour Dell, qu’il reçoive cette reconnaissance. Il la mérite vraiment. L’organisation n’a absolument rien à faire pour moi. »

Les dirigeants des Hornets en ont donc décidé autrement. Et difficile de leur donner tort.

Arrivé à Charlotte en 1988, lors de la toute première saison de la franchise, Muggsy Bogues y a passé dix de ses quatorze saisons NBA. Avec son petit gabarit, sa vitesse et sa capacité à distribuer le jeu, l’ancien meneur de Wake Forest s’est imposé comme l’un des visages les plus populaires de l’équipe dans les années 1990, aux côtés de Larry Johnson, Alonzo Mourning ou encore Dell Curry.

Surtout, son héritage dépasse largement sa taille. Avec 5 557 passes décisives et 1 067 interceptions sous le maillot de Charlotte, il demeure le meilleur passeur ainsi que le meilleur intercepteur de l’histoire des Hornets.

Un petit meneur devenu une immense légende

Choisi en 12e position de la Draft 1987 par Washington, Muggsy Bogues a réussi à se construire une carrière de quatorze saisons dans une ligue dominée par des athlètes à qui il rendait plusieurs dizaines de centimètres.

Avec ses 1m60, il reste aujourd’hui le plus petit joueur ayant jamais évolué en NBA, mais il a transformé cette particularité physique en véritable marque de fabrique.

Au-delà de ses stats, son parcours a également contribué à faire de lui l’un des joueurs les plus attachants de sa génération, jusqu’à devenir une figure de la culture populaire, notamment grâce à son apparition dans Space Jam.

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Muggsy Bogues Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 1987-88 WAS 79 21 39.0 18.8 78.4 0.4 1.3 1.7 5.1 1.8 1.6 1.3 0.0 5.0 1988-89 CHA 79 22 42.6 7.7 75.0 0.7 1.4 2.1 7.9 1.8 1.4 1.6 0.1 5.4 1989-90 CHA 81 34 49.1 19.2 79.1 0.6 2.0 2.6 10.7 2.1 2.1 1.8 0.0 9.4 1990-91 CHA 81 28 46.0 0.0 79.6 0.7 2.0 2.7 8.3 2.0 1.7 1.5 0.0 7.0 1991-92 CHA 82 34 47.2 7.4 78.3 0.7 2.2 2.9 9.1 1.9 2.1 1.9 0.1 8.9 1992-93 CHA 81 35 45.3 22.2 83.3 0.6 3.1 3.7 8.8 2.2 2.0 1.9 0.1 10.0 1993-94 CHA 77 36 47.1 16.7 80.6 1.0 3.1 4.1 10.1 1.9 1.7 2.2 0.0 10.8 1994-95 CHA 78 34 47.7 20.0 88.9 0.7 2.6 3.3 8.7 1.9 1.3 1.7 0.0 11.1 1995-96 CHA 6 13 37.5 0.0 100.0 1.0 0.2 1.2 3.2 0.7 0.3 1.0 0.0 2.3 1996-97 CHA 65 29 46.0 41.7 84.4 0.4 1.8 2.2 7.2 1.8 1.3 1.7 0.0 8.0 1997-98 * All Teams 61 26 43.7 25.0 89.7 0.5 1.7 2.2 5.4 1.0 1.1 1.7 0.1 5.7 1997-98 * GOS 59 26 43.7 25.0 89.4 0.5 1.7 2.2 5.5 1.0 1.1 1.8 0.1 5.8 1997-98 * CHA 2 8 40.0 0.0 100.0 0.0 0.5 0.5 2.0 1.0 1.0 0.5 0.0 3.0 1998-99 GOS 36 20 49.4 0.0 86.1 0.4 1.6 2.0 3.7 1.2 1.2 1.3 0.0 5.1 1999-00 TOR 80 22 43.9 33.3 90.8 0.3 1.4 1.7 3.7 1.5 0.8 0.7 0.1 5.1 2000-01 TOR 3 11 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.7 1.0 0.7 1.3 0.0 0.0 Total 889 29 45.8 27.7 82.7 0.6 2.0 2.6 7.6 1.8 1.5 1.6 0.0 7.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.