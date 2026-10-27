Les soirées se suivent et ne se ressemblent pas pour Devin Booker

Vu la trajectoire du ballon, son tir, qui a fini loin du cercle, a forcément été dévié par Bennett Stirtz ou Aday Mara. Les deux joueurs du Thunder étaient venus contester le tir de Devin Booker qui était parvenu à obtenir un peu d’espace à mi-distance. La star des Suns n’a même pas grondé auprès des arbitres.

Les espoirs d’un retour des visiteurs, menés de 16 points sur cette action à sept minutes du terme, étaient déjà maigres. Alors Devin Booker n’a pas insisté et n’a plus pris un tir par la suite. Il a quitté la scène après 33 minutes de jeu et seulement 3 points au compteur, à 1/7 aux tirs, et 7 passes décisives !

« Il faut qu’on soit plus créatifs et qu’on trouve des moyens de me placer à différents endroits pour que je reçoive le ballon et que je puisse faire ce que je sais faire », analyse la star à l’issue de la rencontre, en assurant ne pas être diminué physiquement.

Devin Booker, qui sortait pourtant d’une pointe à 43 points face aux Warriors deux jours plus tôt, estime que c’est surtout la défense adverse qui l’a gêné et qui l’a empêché d’utiliser le cuir. « Quand je l’avais, ils envoyaient clairement beaucoup de joueurs sur moi. Il faut que je revoie les images. Tirer par-dessus trois joueurs ? », se demande le meneur/arrière qui se questionne aussi sur son niveau d’agressivité offensive.

Trouver la parade face à la défense de zone

« On avait l’impression qu’il y avait trois joueurs sur lui au moment où il ressortait le ballon. Il fallait voir si on pouvait en tirer une occasion immédiatement, ou exploiter la passe supplémentaire, un aspect dont on a beaucoup parlé, pour obliger les défenseurs à sortir sur les tireurs », complète son coach Jordan Ott.

Ce dernier remarque aussi que la défense de zone a beaucoup été utilisée par le Thunder. « La saison ne fait que commencer et, face à la zone, nous l’avons utilisé comme créateur pour lancer l’attaque, ou parfois au milieu du dispositif. On va analyser tout ça et corriger ce qui doit l’être », juge le coach, qui pourrait être tenté d’associer davantage sa star à Collin Gillespie, l’un des rares meneurs de métier des Suns.

Sur la zone, Devin Booker rappelle ainsi que la circulation du ballon doit être permanente. « Il faut être agressif et attaquer les intervalles. Des espaces finiront par s’ouvrir de l’autre côté. On a affronté des défenses de zone 2-3 toute notre vie. Ce n’est pas compliqué. Si vous rentrez un ou deux tirs, ils abandonneront cette défense. Mais si on continue à ralentir le jeu et qu’on n’en tire rien, ils vont continuer à défendre en zone. »

Malgré les difficultés de sa star, Jordan Ott estime que sa formation a obtenu de bons tirs, dont plus de la moitié ont été pris derrière l’arc (18/50). « Évidemment, on veut que notre meilleur joueur soit en mode attaque. Mais quand l’adversaire envoie autant de joueurs sur lui, la meilleure lecture consiste parfois à faire la passe de plus. […] On va devoir trouver un équilibre entre le fait qu’il crée le jeu et celui de le faire jouer sans ballon », conclut le coach.

Devin Booker Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 PHO 76 27.7 42.3 34.3 84.0 0.4 2.1 2.5 2.6 3.0 0.6 2.1 0.3 13.8 2016-17 PHO 78 35.0 42.3 36.3 83.2 0.6 2.6 3.2 3.4 3.1 0.9 3.1 0.3 22.1 2017-18 PHO 54 34.5 43.2 38.3 87.8 0.5 4.0 4.5 4.7 3.1 0.9 3.6 0.3 24.9 2018-19 PHO 64 35.0 46.7 32.6 86.6 0.6 3.5 4.1 6.8 3.1 0.9 4.1 0.2 26.6 2019-20 PHO 70 35.9 48.9 35.4 91.9 0.4 3.8 4.2 6.5 3.0 0.7 3.8 0.3 26.6 2020-21 PHO 67 33.9 48.4 34.0 86.7 0.5 3.7 4.2 4.3 2.7 0.8 3.1 0.2 25.6 2021-22 PHO 68 34.5 46.6 38.3 86.8 0.7 4.4 5.0 4.8 2.6 1.1 2.4 0.4 26.8 2022-23 PHO 53 34.6 49.4 35.1 85.5 0.9 3.7 4.5 5.5 3.0 1.0 2.7 0.3 27.8 2023-24 PHO 68 36.0 49.2 36.4 88.6 0.8 3.7 4.5 6.9 3.0 0.9 2.6 0.4 27.1 2024-25 PHO 75 37.3 46.1 33.2 89.4 1.0 3.1 4.1 7.1 2.6 0.9 2.9 0.2 25.6 2025-26 PHO 64 33.5 45.6 33.0 87.3 0.8 3.1 3.9 6.0 2.6 0.8 3.1 0.3 26.1 2026-27 PHO 3 33.2 55.6 22.2 94.4 1.0 3.3 4.3 5.3 2.0 0.3 2.0 0.7 23.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.