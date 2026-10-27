La Jordan Luka 5 s’essaie au tennis

Existe-t-il des similitudes entre le tennis et le basket ? À cette question improbable, Eric Judor, invité du premier podcast de Maxi Basket et à l’affiche du film « Le Roi du Game », avait répondu non. Et pourtant !

En creusant un peu (beaucoup), on trouve quelques gestes similaires (dunk-smash, lancer-service à la cuillère…), le lien père-fils entre le tennisman Yannick Noah et le basketteur Joakim… et bientôt cette Jordan Luka 5 « Tennis » !

La cinquième chaussure signature de Luka Doncic met ici en lumière la passion du meneur des Lakers pour ce sport de raquette, avec une tige aux tons vert clair, des finitions en noir sur le « Jumpman » et le logo du joueur sur la languette, et une semelle extérieure marron. A noter que la semelle intermédiaire de la Jordan Luka 5 est composée d’unité Air Zoom Strobel sur toute la longueur assortie d’une mousse Cushlon 3.0.

La Jordan Luka 5 « Tennis » sera à retrouver à partir de ce dimanche sur Basket4Ballers au prix de 130 euros.