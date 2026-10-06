Grands perdants de cette intersaison, les Lakers n’ont pas dit leur dernier mot pour autant ! On pourra notamment compter sur le phénomène Luka Doncic pour défendre fièrement les couleurs de la mythique franchise californienne, ce jusqu’au bout des pieds comme l’illustre ce nouveau coloris « Lakers Statement » pour la Jordan Luka 5.

Pour ce douzième coloris, Jordan Brand et le meneur slovène ont ainsi choisi de faire un subtil clin d’oeil aux Lakers. Sur une tige noire, on retrouve ainsi des finitions en « Purple », principalement à l’arrière de la chaussure, et des touches de « Gold » pour faire ressortir le logo du joueur sur la languette, où figure toujours le petit cœur rouge sur la partie intérieure.

La semelle intermédiaire en Cushlon 3.0 repose quant à elle sur un revêtement extérieur en caoutchouc translucide et jaune.

La Jordan Luka 5 « Lakers Statement » est à retrouver sur Basker4Ballers au prix de 130 euros. De quoi démarrer la saison du bon pied pour un Luka Doncic revanchard !