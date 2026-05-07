Une touche « Slovenian Glow » pour la Jordan Luka 5

Reviendra ? Reviendra pas ? Luka Doncic est contraint de prendre son mal en patience depuis le début des playoffs, alors qu’il est toujours sur la touche pour soigner une élongation à l’ischio-jambier. Malgré ce contre-temps, Jordan brand continue de mettre la Jordan Luka 5 en avant, optant cette fois pour ce coloris « Slovenian Glow » venant rappeler les origines slovènes du meneur des Lakers.

Luka Doncic a régulièrement mis son pays natal à l’honneur, et cette Jordan Luka 5 ne déroge pas à la règle, avec cette tige qui n’est pas sans rappeler les couleurs du maillot de la Slovénie, avec une base en bleu ciel et bleu foncé complétée par une partie supérieure en noir, tandis que le logo du joueur ressort en blanc sur la languette.

À noter également le petit cœur aux contours rouge qui figure toujours sur l’intérieur de la languette. La semelle intermédiaire en Cushlon 3.0 repose quant à elle sur un revêtement extérieur en bleu translucide.

La Jordan Luka 5 «Slovenian Glow» est d’ores et déjà disponible en France, à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 130 euros.