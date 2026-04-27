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La Luka 5 étoffe sa collection

Publié le 27/04/2026 à 13:06 Twitter Facebook

Jordan Brand – La cinquième chaussure signature de Luka Doncic en est à son septième coloris avec cette nouvelle version « Luka Lifestyle ».

Le temps presse pour Luka Doncic, victime d’une élongation aux ischio-jambiers, et qui espère toujours retrouver les Lakers en post-season. Ses coéquipiers ont en effet débuté les playoffs sans lui face aux Rockets. Jusqu’à présent, les Californiens ont fait le boulot et mènent toujours 3-1 après la défaite concédée cette nuit

A son retour, en espérant que les Lakers accèdent aux demi-finales de conférence, le meneur de jeu slovène pourrait bien aborder ce tout nouveau coloris « Luka Lifestyle » de sa cinquième chaussure signature, la Jordan Luka 5. C’est déjà le septième coloris de la paire disponible en France ! Celui-ci se distingue par ce coloris estival, avec un dégradé vertical allant du bleu ciel sur la partie supérieure jusqu’à l’orange à sa base.

L’ensemble est assorti de finitions en noir, comme le logo du joueur sur la languette, ou le « Jumpman » au niveau de la semelle intermédiaire. Le petit cœur à l’intérieur de la languette apparaît toujours en rouge.

La Jordan Luka 5 « Luka Lifestyle » est d’ores et déjà disponible sur Basket4Ballers au prix de 130 euros.

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Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
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