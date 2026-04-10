La fin de saison de Luka Doncic a viré au cauchemar avec une blessure aux ischio-jambiers de la cuisse au pire moment, compromettant fortement sa présence pour le début des playoffs. Jordan Brand ne bouscule pas ses plans pour autant et poursuit donc la promotion de la Jordan Luka 5 avec la sortie de ce nouveau coloris « Orca » !

C’est le grand retour de ce coloris noir et blanc, déjà aperçu sur les Jordan Luka 1 et 2, qu’on retrouve cette fois avec une base blanche et une partie supérieure en noir.

Le logo de Luka Doncic ressort en blanc sur fond noir sur la languette tandis que le « Jumpman » à l’avant du pied apparaît en noir. Une petite touche de rouge figure à l’intérieur de la languette et sous la semelle. À noter que la semelle intermédiaire en mousse Cushlon 3.0 de la Jordan Luka 5 est équipée d’une unité Air Zoom sous l’avant du pied et d’un amorti Zoom Strobel sur toute la longueur.

Encore un peu de patience, car la Jordan Luka 5 sort ce soir à partir de minuit sur Basket4Ballers, au prix de 130 euros.