La Jordan Luka 5 prend date !

Il y a un peu plus d’un mois, Devin Booker dévoilait pour la première fois la Nike Book 2, près de deux ans après la sortie de la Book 1. Luka Doncic n’a visiblement pas ce temps puisque moins de neuf mois après la sortie de la Jordan Luka 4, la cinquième est déjà dans les cartons !

La paire présente encore son lot de nouveautés, à commencer par la « IsoBand », qui permet de conserver la flexibilité des mouvements et des changements de direction les plus vifs. La semelle intermédiaire en mousse Cushlon est équipée d’une unité Air Zoom sous l’avant du pied et d’un amorti Zoom Strobel sur toute la longueur. Le dispositif reste complété par la technologie IsoPlate qui permet de conserver la flexibilité des mouvements et des changements de direction.

« Travailler avec Jordan Brand sur la Luka 5 consistait à créer quelque chose qui corresponde à mon jeu et qui continue d’évoluer avec moi. Le Zoom Strobel sur toute la longueur et l’IsoBand me donnent ce petit plus en termes de rebond et de contrôle, ce qui me permet d’attaquer depuis n’importe quel endroit du terrain. Chaque fois que je les lace, je sais que je suis prêt à jouer », a déclaré le meneur des Lakers.

Les coloris « Viper Edge » en vert et rouge et Venom en vert et noir seront les premiers à investir le marché français, respectivement les 1er et 8 janvier ! Les deux paires seront à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 130 euros.