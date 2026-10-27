Tidjane Salaün s’affirme par la défense à Charlotte

L’année de l’affirmation pour Tidjane Salaün ? Pour sa troisième saison NBA, l’ancien Choletais semble enfin trouver sa place à Charlotte. Après un exercice compliqué, durant lequel il n’avait disputé que 37 rencontres avec les Hornets, naviguant entre NBA et G-League, le Français trouve progressivement la confiance de son entraîneur.

Dans un contexte incertain pour les Hornets après le départ de LaMelo Ball, Tidjane Salaün veut s’imposer comme un joueur d’énergie, capable de peser au rebond et de freiner les ailiers et intérieurs adverses. Un rôle qui plaît particulièrement à Charles Lee.

« Ce que j’adore chez Tidjane, c’est son état d’esprit et sa façon d’aborder les matchs », confiait son entraîneur. « La plupart des jeunes joueurs, lorsqu’ils arrivent dans la ligue, considèrent que la meilleure façon d’avoir un impact, c’est de marquer des points. Mais il a compris que le rôle dont nous avons besoin de sa part, c’est avant tout d’être concentré sur la défense et de bien connaître les habitudes et les tendances de ses adversaires. »

« Hé coach, mets-moi sur Antetokounmpo ! »

Une belle récompense pour le natif de Paris, qui n’a pas cédé à la frustration malgré ses débuts compliqués dans la Grande Ligue. Il a notamment pu compter sur le soutien de son compatriote et coéquipier Moussa Diabaté, lui aussi passé par la G-League avant de faire son trou en NBA.

« Chez un jeune, il est facile de trop réfléchir parce qu’on ne joue pas ou qu’on estime ne pas avoir suffisamment d’occasions », a expliqué le pivot. « Mais tout ce qui lui arrive aujourd’hui est le résultat de son travail. Je reste à ses côtés en lui disant de continuer, parce que ce sont les mêmes choses que l’on m’a dites. »

Et le frère de la finaliste WNBA Janelle Salaün n’a pas froid aux yeux. Désormais, il réclame même les missions défensives les plus difficiles. Face au Heat, le Parisien a ainsi réalisé un travail « phénoménal » sur Giannis Antetokounmpo, avant de se mesurer à Anthony Davis ce lundi face aux Wizards.

« Son activité défensive et son travail au rebond ont vraiment été excellents », a d’ailleurs reconnu Charles Lee. « C’est formidable de le voir réclamer certains duels défensifs en nous disant : ‘Hé coach, mets-moi sur (Giannis) Antetokounmpo ou sur (Anthony) Davis !’ Il affiche une vraie volonté de relever ces défis et se tient toujours prêt. Que ce soit pour une seule possession ou pour dix, il répond présent et il est partant. »

Une mentalité qui pourrait bien permettre à Tidjane Salaün de s’installer durablement dans la rotation des Hornets. Sans forcément briller au scoring, mais en devenant un joueur sur lequel Charles Lee peut compter.