Kiah Stokes, l’improbable MVP des Finals WNBA ?

Les chants « MVP ! MVP ! » descendent des tribunes du Chase Center. Au moment de répondre aux questions après la victoire des Valkyries face au Dream (64-55), Kiah Stokes peine à se faire entendre. Une scène improbable pour une joueuse qui n’a jamais dépassé les 7 points de moyenne sur une saison WNBA…

« Kiah Stokes sera notre MVP si nous remportons le titre », assure même Natalie Nakase, la coach de Golden State. « J’ai entendu les chants. Ballhalla, merci ! Tout cet amour pour Kiah, entendre son nom scandé comme ça… Je ne pourrais pas être plus fière. »

« Nous ne serions pas là sans Kiah », renchérit Veronica Burton. Car à 33 ans, l’intérieure réalise des Finals exceptionnelles, en premier lieu évidemment par son travail défensif.

Angel Reese sous surveillance

Après avoir inscrit 51 points lors des Games 2 et 3, Angel Reese vient ainsi d’être limitée à 8 puis 7 points. Une transformation qui doit beaucoup à Kiah Stokes, véritable point d’ancrage d’une défense qui a limité Atlanta à 29.2% de réussite et provoqué 17 pertes de balle dans le Game 5.

Depuis le début des Finals, les adversaires de Stokes ne shootent qu’à 9/48 lorsqu’elle conteste leurs tirs ! Avec six matchs consécutifs à au moins trois contres, elle égale aussi un record de Lisa Leslie en playoffs.

« Elle possède une grande envergure, de très bons instincts et protège remarquablement le cercle », reconnaît Karl Smesko, le coach du Dream. « Nous devons la faire bouger davantage pour l’empêcher de rester dans la raquette. Mais il faut lui rendre hommage. Elle réalise une grande série. »

Et cette fois, Kiah Stokes a également brillé en attaque. Avec 13 points et trois tirs primés, elle a égalé sa meilleure marque de la saison et apporté une contribution inattendue à des Valkyries en difficulté offensivement.

« J’ai toujours connu ma valeur »

Triple championne WNBA avec Las Vegas et triple championne NCAA avec UConn, l’ancienne joueuse du Liberty possède une expérience précieuse pour une franchise qui dispute seulement sa deuxième saison.

Habituée aux tâches obscures, en NCAA comme en WNBA, elle savoure cette reconnaissance tardive.

« J’ai toujours su ce que j’apportais à une équipe. J’ai toujours connu ma valeur. Mais entendre une salle de 18 000 personnes scander mon nom, ça me donne vraiment le sentiment d’être appréciée et aimée », confie-t-elle.

Après avoir égalisé à Atlanta, Golden State mène désormais 3-2 dans cette série particulièrement défensive et peut décrocher le titre jeudi, sur le parquet du Dream.

« Même si nous adorons Ballhalla, nous ne voulons pas revenir ici », prévient d’ailleurs Kiah Stokes. « Nous devons y aller avec la mentalité de gagner à tout prix. C’est un match à la vie, à la mort. »

Gagner, c’est ce que fait Kiah Stokes depuis toujours. Mais cette fois, elle le fera peut-être dans la lumière…