Programme du soir | Les Warriors défient les Nuggets, le Thunder accueille Phoenix

Après les sept rencontres de dimanche, la NBA enchaîne avec neuf matchs dans cette nuit de lundi à mardi.

Les Wolves d’Anthony Edwards ouvriront le bal sur le parquet des Cavaliers, tandis que les Hornets accueilleront les Wizards, toujours privés d’AJ Dybantsa.

À 00h30, les Celtics recevront les Bulls, tandis que le Heat tentera de décrocher sa première victoire de la saison face aux Mavericks.

Une demi-heure plus tard, le Thunder retrouvera son public face aux Suns. Après avoir perdu Jalen Williams sur blessure, le champion 2025 cherchera à poursuivre son début de saison parfait.

À 01h30, les Rockets et les Hawks s’affronteront dans un duel entre deux équipes encore invaincues, avant le déplacement des Grizzlies à Utah, à 02h00.

Enfin, la dernière affiche de la nuit opposera les Warriors aux Nuggets, à partir de 03h00. Stephen Curry et ses coéquipiers tenteront de décrocher leur premier succès de la saison. Cette rencontre sera diffusée sur beIN Sports 1.

Programme complet

00h00 | Charlotte – Washington

00h00 | Cleveland – Minnesota

00h30 | Boston – Chicago

00h30 | Miami – Dallas

01h00 | Milwaukee – Indiana

01h00 | Oklahoma City – Phoenix

01h30 | Houston – Atlanta

02h00 | Utah – Memphis

03h00 | Denver – Golden State (beIN Sports 1)