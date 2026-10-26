Matchs
NBA
Matchs
NBA

Programme du soir | Les Warriors défient les Nuggets, le Thunder accueille Phoenix

Publié le 26/10/2026 à 20:30 Twitter Facebook

NBA – Neuf rencontres au programme cette nuit, avec notamment les Warriors en déplacement à Denver, les Wolves face aux Cavaliers et le Thunder opposé aux Suns. Le duel entre Golden State et les Nuggets sera diffusé sur beIN Sports 1.

Programme du soir NBAAprès les sept rencontres de dimanche, la NBA enchaîne avec neuf matchs dans cette nuit de lundi à mardi.

Les Wolves d’Anthony Edwards ouvriront le bal sur le parquet des Cavaliers, tandis que les Hornets accueilleront les Wizards, toujours privés d’AJ Dybantsa.

À 00h30, les Celtics recevront les Bulls, tandis que le Heat tentera de décrocher sa première victoire de la saison face aux Mavericks.

Une demi-heure plus tard, le Thunder retrouvera son public face aux Suns. Après avoir perdu Jalen Williams sur blessure, le champion 2025 cherchera à poursuivre son début de saison parfait.

À 01h30, les Rockets et les Hawks s’affronteront dans un duel entre deux équipes encore invaincues, avant le déplacement des Grizzlies à Utah, à 02h00.

Enfin, la dernière affiche de la nuit opposera les Warriors aux Nuggets, à partir de 03h00. Stephen Curry et ses coéquipiers tenteront de décrocher leur premier succès de la saison. Cette rencontre sera diffusée sur beIN Sports 1.

Programme complet

00h00 | Charlotte – Washington
00h00 | Cleveland – Minnesota
00h30 | Boston – Chicago
00h30 | Miami – Dallas
01h00 | Milwaukee – Indiana
01h00 | Oklahoma City – Phoenix
01h30 | Houston – Atlanta
02h00 | Utah – Memphis
03h00 | Denver – Golden State (beIN Sports 1)

WhatsAppSuivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Google ActualitésSuivez nous également sur Google Actualités

la rédaction
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes