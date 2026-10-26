Programme du soir | Les Warriors défient les Nuggets, le Thunder accueille Phoenix

Après les sept rencontres de dimanche, la NBA enchaîne avec neuf matchs dans cette nuit de lundi à mardi.
Les Wolves d’Anthony Edwards ouvriront le bal sur le parquet des Cavaliers, tandis que les Hornets accueilleront les Wizards, toujours privés d’AJ Dybantsa.
À 00h30, les Celtics recevront les Bulls, tandis que le Heat tentera de décrocher sa première victoire de la saison face aux Mavericks.
Une demi-heure plus tard, le Thunder retrouvera son public face aux Suns. Après avoir perdu Jalen Williams sur blessure, le champion 2025 cherchera à poursuivre son début de saison parfait.
À 01h30, les Rockets et les Hawks s’affronteront dans un duel entre deux équipes encore invaincues, avant le déplacement des Grizzlies à Utah, à 02h00.
Enfin, la dernière affiche de la nuit opposera les Warriors aux Nuggets, à partir de 03h00. Stephen Curry et ses coéquipiers tenteront de décrocher leur premier succès de la saison. Cette rencontre sera diffusée sur beIN Sports 1.
Programme complet
00h00 | Charlotte – Washington
00h00 | Cleveland – Minnesota
00h30 | Boston – Chicago
00h30 | Miami – Dallas
01h00 | Milwaukee – Indiana
01h00 | Oklahoma City – Phoenix
01h30 | Houston – Atlanta
02h00 | Utah – Memphis
03h00 | Denver – Golden State (beIN Sports 1)