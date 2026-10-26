Un cocktail explosif pour la Nike A’Two « Potion No. 22 Halloween »

Comme chaque année, Nike envoie du lourd à l’approche d’Halloween, mettant à contribution tous ses athlètes signature à travers de nouveaux coloris de circonstance. A’ja Wilson est bien évidemment dans la boucle avec sa Nike A’Two mise en avant avec ce coloris « Potion no. 22 Halloween » pour le moins atypique !

Nike a opté pour un style similaire à la collection « What The ? » avec une tige dépareillée. Sauf qu’au lieu de reprendre les précédents coloris sous forme de « patchs » pour composer la tige, ce sont cette fois des motifs traditionnels renvoyant aux costumes d’Halloween qui on été choisis. Avec notamment des tâches en rouge vif reflétant une giclée de sang, ou encore un imprimé vert et noir dans le style zombie, le tout reposant sur une semelle intermédiaire phosphorescente.

Pour rappel, la semelle intermédiaire en mousse Cushlon 3.0 comporte cette fois une large unité Zoom Air sous l’avant du pied, et les finitions de la semelle extérieure ont également été revues pour plus de dynamisme.

La Nike A’Two « Potion No. 22 » est à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 150 euros.