Franz Wagner a fini par trouver les solutions

Pendant 36 minutes, Franz Wagner s’est heurté à un mur. Peu inspiré dans ses choix, l’Allemand a multiplié les pénétrations difficiles face à une défense new-yorkaise bien en place. Ses tentatives forcées se sont accumulées, au point de n’afficher que deux points à 1/10 au shoot avant le dernier quart-temps.

« Son agressivité a été excellente. Il a été très bon pour attaquer, pour prendre les bonnes décisions. Au début, on avait l’impression qu’il cherchait les angles d’attaque. Dans le dernier quart-temps, il a vu les espaces, les a pris et a fait les bons choix », analyse pourtant Sean Sweeney, son entraîneur.

Avec 21 points à 8/13 au shoot, sans perdre un seul ballon, dans le seul dernier quart-temps, l’Allemand a complètement changé de visage.

Ses pénétrations font mouche, ses tirs près du cercle rentrent et les Knicks ne parviennent plus à le contenir. Orlando renverse ainsi New York, en grande partie grâce à son ailier, qui a trouvé les solutions au meilleur moment.

« C’est certain qu’il nous a menés à la victoire à la fin », résume Anthony Black (18 points), précieux en première période avec ses tirs à 3-points pour maintenir à flot le Magic face à des Knicks qui avaient bien mieux démarré.

Un leader malgré la maladresse

Franz Wagner termine cette victoire avec 23 points à 9/23 au shoot, 13 rebonds et 9 passes. Tout proche du triple-double, preuve qu’il avait continué à peser sur le jeu malgré sa maladresse.

Sans Paolo Banchero pour le soutenir, il a multiplié les efforts et les initiatives, sans se décourager face à ses échecs au tir. Jusqu’à trouver la faille dans le dernier quart-temps.

Après deux défaites initiales, le Magic ouvre enfin son compteur, tout comme Sean Sweeney, qui signe la première victoire de sa carrière comme entraîneur principal en NBA. Un succès d’autant plus appréciable qu’il intervient sur le parquet des champions en titre, au terme d’une rencontre longtemps assez mal engagée…

« C’est important pour nous », déclare le héros du jour en conclusion. « On a mal commencé la saison. Il y a beaucoup de nouvelles choses dans cette équipe. Ce sont les champions en titre en face et, comme nous, ils avaient besoin d’un succès. Ça fait du bien de remporter ce premier match de la saison. »

Franz Wagner Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 ORL 79 30.7 46.8 35.4 86.3 1.1 3.4 4.5 2.9 2.1 0.9 1.5 0.4 15.2 2022-23 ORL 80 32.6 48.5 36.1 84.2 0.9 3.2 4.1 3.5 2.3 1.0 2.1 0.2 18.6 2023-24 ORL 72 32.5 48.2 28.1 85.0 1.0 4.3 5.3 3.7 2.3 1.1 1.9 0.4 19.7 2024-25 ORL 60 33.7 46.3 29.5 87.1 0.9 4.8 5.7 4.7 2.5 1.3 2.3 0.4 24.2 2025-26 ORL 34 30.0 48.1 34.5 82.3 1.3 3.9 5.2 3.3 2.1 0.9 1.7 0.3 20.6 2026-27 ORL 3 33.3 43.9 17.6 66.7 1.7 6.7 8.3 6.3 4.0 0.7 4.0 0.0 21.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.