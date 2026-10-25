Trevon Brazile, le héros surprise des Nuggets

Avec 42 points pour Jamal Murray et un nouveau triple-double pour Nikola Jokic (35 points, 15 rebonds, 10 passes), les deux stars des Nuggets ont évidemment monopolisé l’attention après la victoire arrachée face aux Pelicans (141-135, après prolongation). Mais Denver peut aussi remercier Trevon Brazile.

Pour son deuxième match en NBA, le rookie a compilé 17 points, 9 rebonds, 2 contres et 1 interception en 28 minutes. Surtout, il a été l’un des grands artisans de la remontée des Nuggets, menés de 23 points dans le deuxième quart-temps, puis de 19 à l’entame du dernier acte.

Avec son énergie et son adresse extérieure, l’ancien d’Arkansas a relancé Denver, avant d’inscrire 7 points en prolongation. Dont un 3-pts dans le corner, à 1 min 25 de la fin, pour donner quatre longueurs d’avance aux siens.

« Je suis toujours prêt sur le banc. Je n’avais pas beaucoup joué dans le troisième quart-temps, alors je suis simplement resté prêt. On a fait appel à moi et vous avez vu le résultat », raconte-t-il ainsi.

La confiance des vétérans déjà acquise

Resté sur le parquet pendant les vingt dernières minutes de la rencontre, Trevon Brazile a surtout cherché à apporter ce qui manquait alors aux Nuggets.

« Je savais qu’on devait hausser notre niveau défensivement. J’ai donc essayé d’apporter à l’équipe ce dont elle avait besoin, notamment de l’intensité en défense. Finalement, je suis resté sur le terrain, j’ai joué la prolongation et j’ai réussi quelques bonnes actions dans les moments importants. »

Une prestation qui n’a pas surpris David Adelman, même si son jeune intérieur a encore beaucoup à apprendre.

« J’aime son approche. Ces dernières semaines n’ont pas été parfaites, loin de là. C’est un rookie. Même ce soir, alors qu’il a eu un impact énorme, il a commis des erreurs loin du ballon en première période. C’est normal quand on découvre toutes ces situations de jeu. Mais il ne lâche rien », souligne son entraîneur.

Et surtout, Trevon Brazile a déjà réussi quelque chose de particulièrement important dans les Rocheuses.

« Le plus beau compliment qu’on puisse faire à un rookie dans cette ligue, c’est de dire que les vétérans lui font confiance et qu’ils sont à l’aise lorsqu’il est sur le terrain avec eux. »

Un profil rare à Denver

Sélectionné en 35e position de la Draft 2026, après quatre saisons à Arkansas, Trevon Brazile (23 ans, 2m08) avait déjà montré son activité avec 12 rebonds lors de ses débuts en NBA face au Thunder.

Avec Cameron Johnson et Spencer Jones à l’infirmerie, le rookie profite désormais d’une belle opportunité pour s’installer dans la rotation. Et David Adelman apprécie particulièrement son profil athlétique.

« Je suis vraiment heureux pour ce gamin. Pour beaucoup, c’est déjà un rêve d’arriver en NBA, de signer un contrat et de porter ce maillot. Mais pouvoir jouer, être compétitif et vivre une soirée comme celle-là, c’est encore autre chose. Ce ne sera pas comme ça tous les soirs, mais ce qu’il nous apporte est vraiment unique dans notre équipe. Cela fait longtemps qu’on n’a pas eu un joueur comme lui. »

À 23 ans, Trevon Brazile n’aura donc eu besoin que de deux rencontres pour commencer à se faire une place auprès de Nikola Jokic et Jamal Murray. Et peut-être compliquer les futurs choix de rotation de son entraîneur…