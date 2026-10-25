Tyrese Maxey attend toujours plus de VJ Edgecombe

« Je suis surpris quand il ne fait pas ça ! Ça m’énerve même et je lui dis : ‘Hé, fais tes trucs à la VJ !’ C’est comme ça que j’appelle ça. » Pour Tyrese Maxey, les exploits de VJ Edgecombe deviennent presque une habitude.

Il faut dire que le jeune arrière a encore été déterminant dans la victoire des Sixers face aux Bucks (127-116). Alors que Milwaukee était revenu à trois points, à un peu plus de deux minutes de la fin, le rookie a multiplié les actions clés pour éviter une mauvaise surprise à Philadelphie.

Tout commence par un rebond offensif sur un tir manqué de Joel Embiid, qui permet à Jaylen Brown de réussir un tir à 3-points. Sur la possession suivante, VJ Edgecombe intercepte le ballon dans les mains de Jaime Jaquez Jr. et lance la contre-attaque, conclue par un autre tir primé de Kentavious Caldwell-Pope.

Et le jeune Bahaméen ne s’arrête pas là puisqu’il ajoute un contre, un rebond défensif puis une passe décisive pour un dunk de Joel Embiid. Le tout en seulement 58 secondes, sans inscrire le moindre point !

Une importance qui dépasse les statistiques

« C’est l’un des joueurs clés de notre équipe », souligne Dean Wade. « Je ne sais même pas s’il réalise à quel point il est important pour nous. Il apporte tellement d’énergie, au rebond offensif et en défense. Il est partout. »

Avec 17 points, 13 rebonds et 5 paniers à 3-points, VJ Edgecombe a signé sa meilleure prestation offensive du début de saison, après avoir connu quelques difficultés à trouver sa place aux côtés des stars de Philadelphie.

Mais pour Dean Wade, son véritable apport ne se mesure pas seulement à ses statistiques.

« Avec toutes les superstars que nous avons, il va devoir faire des sacrifices », poursuit son coéquipier. « Ses statistiques ne refléteront pas forcément son importance réelle pour cette équipe. »

Dans un effectif où LeBron James, Joel Embiid, Jaylen Brown et Tyrese Maxey monopolisent naturellement les responsabilités offensives, VJ Edgecombe doit ainsi apprendre à peser autrement. Et à écouter Tyrese Maxey, qui réclame déjà ses fameux « trucs à la VJ », son jeune coéquipier n’a pas le droit de relâcher ses efforts…

VJ Edgecombe Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 PHI 75 35.0 43.8 35.4 81.8 1.6 4.0 5.6 4.2 2.9 1.4 1.8 0.5 16.0 2026-27 PHI 3 32.6 38.2 35.3 71.4 1.7 6.3 8.0 3.0 3.7 1.7 0.7 0.7 12.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.