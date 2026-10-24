Utah Jazz – Los Angeles Lakers : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA





Paris sportifs – Les Los Angeles Lakers (2-0) se déplacent à Salt Lake City ce dimanche pour affronter l’Utah Jazz (1-1). L’affiche est marquée par le retour de Walker Kessler dans son ancienne salle, le pivot ayant rejoint Los Angeles cet été via un sign-and-trade à 130 millions de dollars après quatre saisons à Utah.

Los Angeles a parfaitement démarré avec deux victoires contre Golden State (127-105) et les Clippers (125-117), portées par Luka Doncic (25,5 points par match) et un net rating de +15,2. Utah, battu largement à Memphis (103-123) avant un succès étriqué contre La Nouvelle-Orléans (120-119), est privé de Jusuf Nurkic, blessé au pied pour au moins quatre semaines. Keyonte George et Lauri Markkanen devront porter le Jazz face à un équipe californienne favorite et en confiance.

Forme et perspectives : Jazz et Lakers à deux extrêmes du classement

Forme du moment Utah Jazz 1-1 · 8e Ouest · Domicile D

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V 111.5 Pts/match 121.0 Pts encaissés 108.3 Eff. off. 117.5 Eff. déf. Los Angeles Lakers 2-0 · 1er Ouest · Extérieur D

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V 126.0 Pts/match 111.0 Pts encaissés 123.5 Eff. off. 108.3 Eff. déf.

Deux succès consécutifs contre Golden State (127-105) puis les Clippers (125-117) placent les Lakers parmi les équipes les plus convaincantes de la conférence Ouest. Leur net rating de +15,2 après deux matches confirme cette impression, à la fois grâce à une attaque de haut niveau et à une réelle discipline défensive.

Utah affiche un début de saison plus contrasté : une large défaite à Memphis (103-123), puis une victoire étriquée à domicile contre La Nouvelle-Orléans (120-119). Le Jazz a montré sa capacité à rivaliser, mais aussi sa fragilité défensive, avec 121 points encaissés par match — un handicap face à des Lakers de ce calibre.

Le calendrier ajoute une contrainte pour Utah ce dimanche soir : il s’agit du premier volet d’un back-to-back, Memphis revenant au Delta Center dès le lendemain. Will Hardy devra donc gérer ses rotations avec prudence face à Los Angeles.

Comparatif des équipes Utah Jazz LA Lakers 111.5 Pts/match 126.0 Lakers +14.5 121.0 Pts encaissés 111.0 Lakers -10.0 108.3 Eff. off. 123.5 Lakers +15.2 117.5 Eff. déf. 108.3 Lakers -9.2 28.0 Passes dé./match 28.5 Lakers +0.5 18.0 Balles perdues 19.5 Jazz -1.5 35.8 % Réussite à 3 pts 41.7 % Lakers +5.9 % 47.8 % Réussite aux tirs 57.5 % Lakers +9.7 %

Le seul secteur qui sourit à Utah concerne les pertes de balle — 18 par match contre 19,5 pour Los Angeles — mais cet écart ne comble pas un fossé de 24 points en net rating entre les deux équipes.

Jaren Jackson Jr. et Lauri Markkanen ont le talent pour poser problème à n’importe quelle défense, mais ils entament leur première saison complète ensemble. L’intégration de deux rookies de la draft 2026 dans la rotation ajoute encore de l’imprévisibilité à un calendrier déjà exigeant.

Utah Jazz – Los Angeles Lakers : infos équipes et rapport de blessures

Absences Utah Jazz Jusuf Nurkic, pied (déchirure plaque plantaire) Pivot titulaire prévu, impact élevé Absent Trey Alexander, genou gauche (contusion osseuse) Arrière de rotation Absent Los Angeles Lakers Jake LaRavia, cheville Incertain Adou Thiero, genou Incertain Cameron Carr, abdominaux Incertain

L’absence de Nurkic est l’information majeure avant ce match. Le pivot bosnien est indisponible depuis début octobre en raison d’une déchirure partielle de la plaque plantaire et ne reviendra pas avant au moins quatre semaines. Utah affronte donc Kessler sans le seul joueur capable de le tenir physiquement.

Jaxson Hayes devrait donc être mis à contribution, dans le cinq ou en sortie de banc, avec possiblement Mo Bamba comme seul relais. Cette rotation intérieure, différente de celle prévue en début de saison, tentera de contenir une attaque portée par Luka Doncic.

Les trois Lakers incertains — LaRavia, Thiero et Carr — ne font pas partie du cinq prévu. Leur présence ou absence ne change pas fondamentalement la projection du match, au-delà de la profondeur du banc de JJ Redick.

Los Angeles garde également un œil sur la suite du calendrier : Portland à domicile mardi, puis un back-to-back contre les Clippers. La gestion des rotations sera donc aussi importante que le résultat pour JJ Redick.

Quel duel peut décider le Jazz – Lakers ?

La bataille des meneurs créateurs K. George UTA VS L. Doncic LAL 20.5 Pts/match 7.5 Passes dé. 25.5 Pts/match 7.0 Passes dé. George réalise un début de saison impressionnant, avec 20,5 points et 7,5 passes décisives par match. C’est statistiquement le duel le plus équilibré qu’Utah puisse proposer. La force supplémentaire de Doncic tient à la qualité des finisseurs qui l’entourent, et au fait qu’il avait inscrit un triple-double lors de la dernière rencontre entre ces deux équipes au Delta Center.

Le duel entre meneurs est le plus alléchant sur le papier : George s’est imposé comme une véritable force offensive en NBA. Mais la capacité de Doncic à libérer ses coéquipiers dans le pick-and-roll fonctionne à un niveau de régularité supérieur, et le rating défensif d’Utah (117,5) lui offre des conditions idéales pour prendre son rythme dès l’entame.

Au poste cinq, l’opposition entre Walker Kessler et Jaxson Hayes sera déterminante. Kessler tourne à 8,5 rebonds et 4,0 contres par match, face à Hayes et ses 3,5 contres — mais, sans Nurkic pour partager la charge, maintenir ce niveau pendant 48 minutes contre l’attaque orientée par Luka Doncic représente un défi considérable.

Jazz vs Lakers : les paris joueurs à surveiller dimanche soir

Paris sur les performances individuelles Luka Doncic LAL Points marqués Plus de 24.5 25.5 Saison pts/match (2 MJ) Luka Doncic tourne à 25.5 points par match sur les deux premiers matchs de la saison 2026-27, et il affronte un rating défensif de 117.5. Il avait signé un triple-double lors du dernier match des Lakers au Delta Center. Walker Kessler LAL Rebonds Plus de 7.5 8.5 Saison reb./match (2 MJ) Walker Kessler affiche déjà 8.5 rebonds par match cette saison et fait face à la rotation intérieure très courte avec l’absence de Jusuf Nurkic. Lauri Markkanen UTA Points marqués Moins de 18.5 17.0 Saison pts/match (2 MJ) Lauri Markkanen tourne à 17,0 points cette saison et retrouve Walker Kessler au poste cinq pour la première fois depuis leurs saisons communes à Utah. La connaissance des tendances offensives de Markkanen par Kessler, combinée à une possible gestion de ses minutes avant le match contre Memphis, soutient le pari.

Jazz – Lakers : le bilan des confrontations directes

Confrontations directes Utah Jazz VS LA Lakers Lakers 131-107 Jazz Los Angeles Lakers 143-135 Jazz Salt Lake City Lakers 108-106 Jazz Salt Lake City Lakers 140-126 Jazz Los Angeles

Les Lakers ont gagné les quatre confrontations de la saison 2025-26, avec des écarts allant de deux points à Salt Lake City (108-106 en novembre) à 24 points à Los Angeles (131-107 en avril).

La référence la plus récente reste le 18 décembre 2025 dans cette même salle : victoire des Lakers 143-135, avec un triple-double de Doncic. Utah avait tenu jusqu’au quatrième quart-temps avant de céder face à une rotation plus profonde à chaque poste.

Les deux effectifs ont évolué depuis, Kessler ayant notamment changé de camp. Mais la hiérarchie établie par ces résultats n’a pas été remise en cause par les deux premières journées de la saison 2026-27.

Pronostic NBA pour le Jazz – Lakers : notre analyse et nos sélections

Nos pronostics Écart Lakers -11.5 Los Angeles a remporté les quatre confrontations de la saison dernière, affiche un net rating de +15.2 contre -9.2 pour Utah. Total Plus de 228.5 points Le seul match à domicile d’Utah cette saison a produit 239 points combinés, et le Jazz encaisse 121 points par match ; combiné à la moyenne offensive de 126 points des Lakers, les conditions favorisent un match à haute intensité en attaque. Perf. joueur Doncic plus de 24.5 points À 25.5 points par match sur deux sorties en 2026-27, Luka Doncic affronte un rating défensif de 117.5 et aucun défenseur du périmètre capable de le limiter sur 48 minutes de manière constante. Perf. joueur Kessler plus de 7.5 rebonds Kessler tourne à 8.5 rebonds par match cette saison et affronte une rotation intérieure diminuée — le soir même de son retour dans sa salle où il a débuté sa carrière professionnelle. Combiné Lakers -11.5 + Doncic plus de 24.5 points Les deux sélections reposent sur la même lecture : une défense du Jazz à 121 points encaissés par match face au meneur de pick-and-roll le plus dangereux de la NBA.

Pronostic sur le score du match Lakers 124-107 Jazz Écart de points : 17 · Total de points : 231

Lauri Markkanen et Jaren Jackson Jr. ont le niveau pour maintenir leur équipe en vie lors du premier acte, mais l’écart défensif entre les deux formation est trop important pour être comblé sur 48 minutes. La motivation de Walker Kessler pour son retour au Delta Center offre en outre un avantage supplémentaire à des Lakers qui n’en ont généralement pas besoin.

Los Angeles devrait s’imposer avec un écart confortable dimanche soir, dans une rencontre susceptible de largement dépasser les 230 points combinés si la défense d’Utah conserve son niveau actuel.

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