Yaxel Lendeborg assume son « trashtalking » face à Luka Doncic

Il n’a disputé que deux matchs en NBA, mais Yaxel Lendeborg fait déjà beaucoup parler de lui ! Car après son accrochage avec Luka Doncic lors de la lourde défaite des Warriors face aux Lakers (127-105), le rookie de Golden State a reçu quelques critiques pour son attitude envers la superstar slovène.

Pour rappel, les deux joueurs avaient multiplié les provocations durant la rencontre, jusqu’à une faute technique infligée à Yaxel Lendeborg. Après le match, le rookie de 24 ans avait même assuré avoir perdu « tout respect » pour son adversaire, qu’il accusait de passer son temps à provoquer des fautes et à se plaindre auprès des arbitres.

Deux jours plus tard, après une nouvelle défaite face aux Grizzlies (108-111), le sujet est revenu sur la table. Et Yaxel Lendeborg n’a pas vraiment changé d’avis…

« Je serai toujours moi-même. Je me fiche de ce que les gens peuvent en dire. Les types assis sur leur canapé qui me critiquent, je m’en fiche complètement », a-t-il lancé. « J’ai 24 ans, je suis en NBA, j’ai le meilleur métier du monde. Je viens de faire venir ma mère en Californie. Je vis un rêve. »

S’il reconnaît être allé trop loin dans ses déclarations d’après-match, Yaxel Lendeborg ne regrette donc pas d’avoir tenu tête à Luka Doncic sur le terrain.

« Apparemment, je ne suis pas censé lui parler, quelque chose comme ça », a-t-il ironisé lorsqu’on l’a interrogé sur les réactions suscitées par son comportement. « Allons donc ! Il va dire ce qu’il veut et je vais dire ce que je veux. Je n’ai peur de parler à personne. Ce n’est pas Michael Jordan ! »

« Comme Steph l’a dit, il faut maintenant assumer sur le terrain »

Une manière de rappeler que le statut de son adversaire ne l’impressionne pas. Ce qui plaît plutôt à Steve Kerr.

« Ça ne m’a pas dérangé l’autre soir », a expliqué le technicien. « Mais comme Steph l’a dit, il faut maintenant assumer sur le terrain. Nous affrontons de nouveau les Lakers la semaine prochaine, alors voilà… »

Car au-delà de ses provocations, Yaxel Lendeborg doit surtout apprendre à maîtriser les subtilités du jeu NBA.

« C’était une première soirée intéressante, mais pour notre staff, ce sont surtout les petits détails qui comptent, ceux que la plupart des gens ne regardent pas, comme l’aide défensive. Il a fait du bon travail sur Luka en un-contre-un, mais collectivement, Luka nous a fait très mal. »

Contre Memphis, le 11e choix de la dernière Draft a justement montré ses qualités avec 18 points, 13 rebonds, 6 passes et 3 interceptions. Mais ses six ballons perdus ont également pesé dans la défaite, alors que Golden State a encaissé un terrible 17-0 dans les dernières minutes.

« Je pense vraiment avoir fait perdre le match à mon équipe avec toutes ces balles perdues », a-t-il reconnu.

Steve Kerr reste toutefois convaincu du potentiel de son jeune intérieur.

« Yaxel va devenir de plus en plus fort. Il doit simplement s’habituer à la NBA. Sur plusieurs actions, il s’est jeté dans la défense, en essayant de marquer ou d’obtenir une faute. Il va apprendre à s’arrêter et à trouver le joueur derrière lui. Le jeu va ralentir pour lui. Il va devenir un très, très bon joueur » conclut le coach.