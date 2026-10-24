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Yaxel Lendeborg assume son « trashtalking » face à Luka Doncic

Publié le 24/10/2026 à 15:34 Twitter Facebook

NBA – Après avoir déclaré qu’il avait perdu tout respect pour Luka Doncic, Yaxel Lendeborg reconnaît être allé un peu trop loin dans ses propos. Mais le rookie des Warriors n’a pas l’intention de changer.

Yaxel Lendeborg et Luka DoncicIl n’a disputé que deux matchs en NBA, mais Yaxel Lendeborg fait déjà beaucoup parler de lui ! Car après son accrochage avec Luka Doncic lors de la lourde défaite des Warriors face aux Lakers (127-105), le rookie de Golden State a reçu quelques critiques pour son attitude envers la superstar slovène.

Pour rappel, les deux joueurs avaient multiplié les provocations durant la rencontre, jusqu’à une faute technique infligée à Yaxel Lendeborg. Après le match, le rookie de 24 ans avait même assuré avoir perdu « tout respect » pour son adversaire, qu’il accusait de passer son temps à provoquer des fautes et à se plaindre auprès des arbitres.

Deux jours plus tard, après une nouvelle défaite face aux Grizzlies (108-111), le sujet est revenu sur la table. Et Yaxel Lendeborg n’a pas vraiment changé d’avis

« Je serai toujours moi-même. Je me fiche de ce que les gens peuvent en dire. Les types assis sur leur canapé qui me critiquent, je m’en fiche complètement », a-t-il lancé. « J’ai 24 ans, je suis en NBA, j’ai le meilleur métier du monde. Je viens de faire venir ma mère en Californie. Je vis un rêve. »

S’il reconnaît être allé trop loin dans ses déclarations d’après-match, Yaxel Lendeborg ne regrette donc pas d’avoir tenu tête à Luka Doncic sur le terrain.

« Apparemment, je ne suis pas censé lui parler, quelque chose comme ça », a-t-il ironisé lorsqu’on l’a interrogé sur les réactions suscitées par son comportement. « Allons donc ! Il va dire ce qu’il veut et je vais dire ce que je veux. Je n’ai peur de parler à personne. Ce n’est pas Michael Jordan ! »

« Comme Steph l’a dit, il faut maintenant assumer sur le terrain »

Une manière de rappeler que le statut de son adversaire ne l’impressionne pas. Ce qui plaît plutôt à Steve Kerr.

« Ça ne m’a pas dérangé l’autre soir », a expliqué le technicien. « Mais comme Steph l’a dit, il faut maintenant assumer sur le terrain. Nous affrontons de nouveau les Lakers la semaine prochaine, alors voilà… »

Car au-delà de ses provocations, Yaxel Lendeborg doit surtout apprendre à maîtriser les subtilités du jeu NBA.

« C’était une première soirée intéressante, mais pour notre staff, ce sont surtout les petits détails qui comptent, ceux que la plupart des gens ne regardent pas, comme l’aide défensive. Il a fait du bon travail sur Luka en un-contre-un, mais collectivement, Luka nous a fait très mal. »

Contre Memphis, le 11e choix de la dernière Draft a justement montré ses qualités avec 18 points, 13 rebonds, 6 passes et 3 interceptions. Mais ses six ballons perdus ont également pesé dans la défaite, alors que Golden State a encaissé un terrible 17-0 dans les dernières minutes.

« Je pense vraiment avoir fait perdre le match à mon équipe avec toutes ces balles perdues », a-t-il reconnu.

Steve Kerr reste toutefois convaincu du potentiel de son jeune intérieur.

« Yaxel va devenir de plus en plus fort. Il doit simplement s’habituer à la NBA. Sur plusieurs actions, il s’est jeté dans la défense, en essayant de marquer ou d’obtenir une faute. Il va apprendre à s’arrêter et à trouver le joueur derrière lui. Le jeu va ralentir pour lui. Il va devenir un très, très bon joueur » conclut le coach.

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Coordinateur du site éditorial Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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