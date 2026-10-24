Les Clippers se sont tirés 25 balles dans le pied

Au terme du premier quart-temps face aux Lakers, les Clippers menaient de quatre points, portés par leur adresse à 3-points. Pourtant, cette belle entame de match cachait un problème qui allait finir par plomber les hommes de Tyronn Lue : les pertes de balle. En douze minutes, les Californiens avaient ainsi déjà perdu neuf ballons, et ils allaient en compter 25 au terme de cette rencontre perdue face aux Lakers.

« Nous devons être meilleurs. Davantage prendre soin du ballon. Nous ne pouvons pas perdre 25 ballons et espérer gagner », reconnaît Tyronn Lue. « Nous nous sommes battus, mais sans jouer intelligemment. »

Un joueur cristallise ce problème : Darius Garland. Le meneur des Clippers a perdu neuf ballons lors de ce match, un record personnel. S’il a été gêné par la défense des Lakers, certaines pertes de balle auraient pu être évitées, comme lorsqu’il a envoyé le ballon directement sur l’arrière du panier lors d’une remise en jeu !

« C’est simplement que j’allais trop dans la raquette, que j’anticipais mes passes et que je tentais des ‘floaters’ au lieu de faire des passes », résume le double All-Star. « Je vais regarder le match pour voir où j’ai commis des erreurs, pour ralentir le jeu, être patient et jouer mon rôle. »

Darius Garland isolé, ses coéquipiers trop statiques

Sanctionnés par leurs pertes de balle, qui ont offert 33 points aux Lakers, les Clippers ont compté jusqu’à 15 points de retard. Pourtant, les Voiliers ont trouvé les ressources pour revenir dans le dernier acte. Ils sont d’abord revenus à six points, avant que Walker Kessler ne redonne de l’air aux Lakers.

À deux minutes du terme, les Clippers ont une nouvelle occasion de revenir à deux possessions, mais Darius Garland rate une passe et perd un nouveau ballon, compromettant les derniers espoirs de son équipe.

Car si le meneur assume ses erreurs, ses coéquipiers reconnaissent leur part de responsabilité. Face aux prises à deux des Lakers, les Clippers ont trop souvent manqué de mouvement pour proposer des solutions à leur meneur.

« Nous devons être aux bons endroits et jouer les uns sur les autres. Quand ils prenaient Darius Garland à deux, nous, les ailiers, nous avions tendance à nous cacher dans les corners », admet Rui Hachimura. « Nous avons bien écarté le jeu, mais nous avons des progrès à faire. Nous allons revoir le match pour corriger ces problèmes. »

Au-delà des neuf ballons perdus par Darius Garland, c’est donc toute la circulation du ballon des Clippers qui est à revoir. Et le calendrier ne leur fera aucun cadeau : avant de retrouver les Lakers mercredi prochain pour une revanche, les hommes de Tyronn Lue devront se rendre à Oklahoma City, face à la redoutable défense du Thunder.