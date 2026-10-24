Pour les Raptors, la taille ne compte pas en défense

« C’était une vilaine victoire. Une bien vilaine victoire. On n’a pas su mettre un tir mais on s’est accroché, on a défendu et trouvé la solution. » RJ Barrett ne cache pas que les Raptors n’ont pas affiché un visage brillant offensivement face aux Wizards. Néanmoins, les Canadiens ont remporté un deuxième match de suite.

Pourtant, le défi était de taille. Car avec un trio Anthony Davis – Alexandre Sarr – Deandre Ayton à gérer, où chacun mesure entre 2m08 et 2m13, les joueurs de Darko Rajakovic auraient pu se retrouver en difficulté, puisque seul Jakob Poeltl possède véritablement les centimètres nécessaires pour rivaliser.

Mais avec Scottie Barnes et Collin Murray-Boyles pour faire les efforts, les Raptors ont réussi à contenir le trio d’intérieurs des Wizards. À le museler même : 20 points à 7/18 au tir et 19 rebonds (seulement deux offensifs) au total pour les trois. Anthony Davis, si fort face aux Bucks, a ainsi été limité à 9 points à 3/12 au tir…

« C’est une très bonne équipe et on savait qu’on devait être bons au rebond. On a insisté sur ce point », raconte Scottie Barnes, qui a gobé 14 rebonds, en plus de ses 28 points, 2 contres et 2 interceptions. « On a joué dur, on a été physiques, dans les limites de ce que les arbitres autorisent. »

Quand Darko Rajakovic invente une troisième « All-Defensive Team »

Les Canadiens n’ont peut-être pas autant de taille à l’intérieur que d’autres équipes, comme Washington ou Oklahoma City par exemple, mais ils compensent par l’envie, l’intensité, l’intelligence et la polyvalence. De quoi gêner des adversaires pourtant bien plus imposants physiquement.

« On ne se sent pas petits du tout », assure Collin Murray-Boyles (2m01), auteur de 8 points, 5 rebonds et 3 interceptions. « On utilise cela à profit. On bouge en défense et en attaque, on écarte le jeu. On ne voit pas cela comme un inconvénient du tout. »

Darko Rajakovic va même plus loin, en annonçant carrément que plusieurs de ses joueurs vont terminer dans les meilleures équipes défensives de la saison.

« Je le dis tout de suite : Scottie Barnes sera First-Team All-Defense, Kawhi Leonard dans la deuxième et Collin Murray-Boyles dans la troisième. On aura trois joueurs dans les trois équipes, cela en dit beaucoup sur notre polyvalence et sur ce qu’ils peuvent faire sur le parquet », lance-t-il.

Une prédiction ambitieuse, d’autant que la NBA ne distingue que deux « All-Defensive Teams » chaque saison…