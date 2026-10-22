Anthony Davis accueilli comme un MVP à Washington

Allait-il être motivé par cette nouvelle aventure avec les Wizards ? On sait à quel point la saison à venir est importante pour la suite de la carrière d’Anthony Davis. Passé en quelques mois des Lakers aux Mavericks, puis aux Wizards, l’intérieur a progressivement quitté les candidats au titre pour rejoindre une équipe en reconstruction.

Mais pour son premier match avec sa nouvelle équipe, alors qu’il est arrivé en février 2026, il a provisoirement balayé les doutes avec 34 points et 12 rebonds lors de la victoire arrachée face à Milwaukee.

« Cela faisait neuf mois que j’avais pas joué une vraie rencontre. Je me suis tellement amusé. Il y avait beaucoup d’émotion, d’énergie », commente ainsi le champion NBA 2020, dont la dernière rencontre datait en effet du 8 janvier dernier, avec les Mavericks…

Il s’est surtout amusé face à la défense des Bucks, incapable de le contenir. Anthony Davis a rappelé qu’en forme, il était bien l’un des meilleurs joueurs du monde.

Au point de récolter des chants « MVP ! MVP ! » dès le premier quart-temps de la part du public de la Capital One Arena, pourtant privé d’AJ Dybantsa, touché à la cheville et forfait.

Trae Young veut en faire le MVP de la saison

« J’ai vu Davis en présaison, pendant l’intersaison, et vu sa mentalité, ses discussions avec l’équipe, je savais qu’il allait être prêt », raconte Trae Young, auteur de 20 points et 13 passes, et ambitieux pour son coéquipier. « Je ne veux pas lui mettre de pression mais je veux l’aider à être MVP. Avec des soirées comme ça, si on continue de gagner, il sera dans le débat. Il n’est pas un des 75 meilleurs joueurs de l’histoire par hasard. »

Les Wizards ont envie de bousculer la conférence Est cette année et les fans locaux ont déjà fait entendre leur enthousiasme, après plusieurs saisons très moroses.

« Certains de mes coéquipiers, qui sont là depuis un moment, m’ont dit qu’ils n’avaient pas vu ça depuis un moment », indique Anthony Davis à propos de l’ambiance de la Capital One Arena. « Le public était génial, il était pleinement dans la rencontre et nous a aidé à franchir l’obstacle. »

Reste la sempiternelle question autour du double champion olympique (2012 et 2024) : celle de sa santé. Car son niveau de performance est toujours très bon, voire excellent, depuis des années. Mais peut-il réellement enchaîner les matchs pendant plusieurs semaines, afin de porter les Wizards vers les playoffs ?

Anthony Davis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 NOR 64 28.8 51.6 0.0 75.1 2.6 5.6 8.2 1.0 2.5 1.2 1.4 1.8 13.5 2013-14 NOR 67 35.2 51.9 22.2 79.1 3.1 7.0 10.0 1.6 3.0 1.3 1.6 2.8 20.8 2014-15 NOR 68 36.1 53.5 8.3 80.5 2.5 7.7 10.2 2.2 2.1 1.5 1.4 2.9 24.4 2015-16 NOR 61 35.5 49.3 32.4 75.8 2.1 8.1 10.3 1.9 2.4 1.3 2.0 2.0 24.3 2016-17 NOR 75 36.1 50.5 29.9 80.2 2.3 9.5 11.8 2.1 2.2 1.3 2.4 2.2 28.0 2017-18 NOR 75 36.4 53.4 34.0 82.8 2.5 8.6 11.1 2.3 2.1 1.5 2.2 2.6 28.1 2018-19 NOR 56 33.0 51.7 33.1 79.4 3.1 8.9 12.0 3.9 2.4 1.6 2.0 2.4 25.9 2019-20 LAL 62 34.4 50.3 33.0 84.6 2.3 7.0 9.3 3.2 2.5 1.5 2.5 2.3 26.1 2020-21 LAL 36 32.3 49.1 26.0 73.8 1.7 6.2 7.9 3.1 1.7 1.3 2.1 1.6 21.8 2021-22 LAL 40 35.1 53.2 18.6 71.3 2.7 7.2 9.9 3.1 2.4 1.2 2.1 2.3 23.2 2022-23 LAL 56 34.0 56.3 25.7 78.4 3.5 9.1 12.5 2.6 2.6 1.1 2.2 2.0 25.9 2023-24 LAL 76 35.5 55.6 27.1 81.6 3.1 9.5 12.6 3.5 2.3 1.2 2.1 2.3 24.7 2024-25 LAL/DAL 51 33.4 51.6 28.2 77.5 2.6 8.9 11.6 3.5 1.9 1.2 2.2 2.2 24.7 2025-26 DAL 20 31.3 50.6 27.0 72.8 3.1 8.0 11.1 2.8 2.1 1.1 2.1 1.7 20.4 2026-27 WAS 1 33.8 55.0 33.3 78.6 3.0 9.0 12.0 4.0 2.0 2.0 3.0 1.0 34.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.