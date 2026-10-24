Les Knicks reconnaissent une « erreur » après avoir piégé leurs employés

Mauvaise publicité pour les Knicks. En septembre, des employés de la franchise recevaient en effet un mail leur indiquant qu’ils allaient pouvoir obtenir une bague de champion, après le sacre de New York, comme le détaillait hier The Athletic. Ils pouvaient même choisir entre deux modèles ! Mais cette promesse était en réalité destinée à tester leur vigilance face aux tentatives de piratage informatique…

Les salariés qui ont cliqué sur le lien ont été redirigés vers une formation obligatoire, consacrée à la cybersécurité. Une initiative qui a fait grincer des dents, le Madison Square Garden reconnaissant une « regrettable erreur ».

« L’entreprise avait envoyé un mail à ses équipes, dans le cadre d’une simulation d’attaque par phishing, conçue pour renforcer la sécurité face aux hackers », a ainsi expliqué un porte-parole du groupe dans un communiqué. « MSG a récemment été victime d’un piratage et d’une tentative d’extorsion après l’obtention de l’identifiant et du mot de passe d’un employé via une attaque de phishing similaire. L’utilisation des bagues de champion comme appât pour attirer l’attention des salariés était toutefois une erreur regrettable. »

Si l’objectif initial était donc de sensibiliser les salariés aux risques informatiques, le faire dans ce contexte était particulièrement malvenu. MSG a néanmoins tenu à préciser que plus de 275 bagues et autres bijoux, pour une valeur cumulée de plus de 3,7 millions de dollars, allaient bien être distribués aux joueurs, aux entraîneurs, à certains employés et à d’autres membres de l’organisation new-yorkaise.

Une distribution destinée à célébrer le premier titre des Knicks depuis… 1973. Mais comme souvent avec les Knicks et leur propriétaire James Dolan, il y a forcément quelques fâcheux épisodes sur le chemin, entre écrins vides pour les assistants de Mike Brown, silence d’Adam Silver et donc fausse promesse de bague pour les employés.