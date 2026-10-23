Kenny Atkinson a eu beaucoup de mal à digérer le choix de LeBron James

C’était le feuilleton de l’été. Quand LeBron James a annoncé le 30 juin dernier qu’il quittait les Lakers, les rumeurs battaient leur plein quant à la prochaine destination du meilleur marqueur de l’histoire de la NBA.

Parmi les équipes intéressées, les Cavaliers avaient de sérieux arguments. Une équipe déjà compétitive, à laquelle il ne manquait qu’un ailier de premier plan pour compléter son cinq majeur, mais surtout la possibilité pour LeBron de boucler la boucle, en retrouvant sa franchise de cœur pour son tour d’honneur…

Mais ce sont finalement les Sixers que le natif de l’Ohio a choisis. Et comme un symbole, pour son premier match à domicile, jeudi soir, il affrontait justement Cleveland ! Et ce, quelques semaines après une réunion organisée entre son entourage et les Cavaliers.

« Je ne vais pas trop entrer dans les détails de cette rencontre, mais [signer à Cleveland] était une option que j’envisageais très sérieusement », a-t-il ainsi déclaré. « Évidemment, cette équipe cherche à se construire pour aller décrocher un titre, et de mon côté, j’essayais de déterminer où je voulais poursuivre ma carrière, voire la terminer. C’était donc une possibilité que j’ai vraiment étudiée avec beaucoup d’attention. »

« Vous êtes déprimé pendant un jour ou deux »

Avec 17 points, 10 rebonds et 5 passes décisives, le « King » a participé à la révolte et permis aux Sixers d’effacer un déficit de 29 points pour décrocher leur deuxième succès de la saison. Une soirée forcément particulière pour Kenny Atkinson, qui n’a pas caché combien le choix de LeBron James l’avait affecté cet été.

« Nous espérions vraiment le recruter et nous étions enthousiastes à cette idée, puis nous avons appris la nouvelle [qu’il avait choisi Philadelphie] », a déclaré le coach des Cavs. « Pour avoir vécu de nombreuses périodes de free agency, je peux vous dire que lorsque vous vous attendez à ce que quelque chose se concrétise et que, finalement, ça ne se fait pas, les premiers jours sont difficiles à encaisser. Pour être tout à fait honnête, vous êtes déprimé pendant un jour ou deux. C’est tout simplement ce qu’on ressent dans ces moments-là. »

Mais l’ancien assistant de Vincent Collet aux JO 2024 a rapidement retrouvé le sourire avec le recrutement d’un autre ailier polyvalent, dont il est déjà sous le charme : Peyton Watson.

« J’ai adoré la rapidité avec laquelle nous avons su changer notre fusil d’épaule et tout mettre en œuvre pour faire venir Peyton », a rajouté Kenny Atkinson. « C’était une opération compliquée à réaliser. Mais c’est justement ce qui caractérise Dan Gilbert [le propriétaire des Cavaliers], Koby [Altman] et les autres dirigeants : ils sont ambitieux et offensifs. Ils ne se contentent pas de rester les bras croisés, et j’adore ça. Nous prenons des risques, nous tentons des coups. C’était une excellente façon de rebondir après ce qui avait été, au départ, un coup dur pour nous. »