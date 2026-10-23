Direction l’Olympiakos pour John Konchar

Après une année particulièrement mouvementée, John Konchar change d’air. Sur ses réseaux sociaux, l’Olympiakos annonce ainsi l’avoir recruté via un contrat de deux ans. Sachant qu’il continuera en prime de percevoir plus de 2 millions de dollars par an des Wolves jusqu’en 2029.

Présent en NBA depuis 2019, l’arrière/ailier s’était principalement distingué à Memphis, où il a quasiment fait toute sa carrière, n’étant échangé qu’en février dernier dans le cadre du transfert de Jaren Jackson Jr. Après quelques mois passés dans l’Utah, il était ensuite re-transféré fin août, prenant la direction de Minnesota.

Libéré par les Timberwolves dans la foulée, John Konchar était pourtant parvenu à retrouver une équipe pour le « training camp », sauf que les Knicks s’étaient finalement séparés de lui à quelques semaines de la reprise.

Joueur de devoir par excellence, utile grâce à sa polyvalence défensive, son apport au rebond, sa capacité à jouer sans ballon ou sa qualité de shoot, « Jitty » renforce donc les champions de Grèce et champions d’Europe en titre où, à son poste, Tyler Dorsey est en instance de départ et où Evan Fournier est blessé.

John Konchar Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MEM 19 9:32 64.9 50.0 50.0 0.9 1.5 2.5 1.2 0.4 0.4 0.4 0.2 2.8 2020-21 MEM 43 13:22 50.0 37.5 83.3 0.8 2.2 3.0 1.1 0.9 0.7 0.4 0.2 4.3 2021-22 MEM 72 17:57 51.5 41.3 55.1 1.2 3.4 4.6 1.5 1.3 0.6 0.4 0.3 4.8 2022-23 MEM 72 20:45 43.1 33.9 77.8 0.9 3.4 4.3 1.4 1.6 1.1 0.5 0.3 5.1 2023-24 MEM 55 21:20 42.3 31.7 84.0 1.3 3.4 4.7 2.0 1.4 0.9 0.8 0.9 4.3 2024-25 MEM 46 12:08 45.1 37.1 87.5 0.8 2.5 3.3 0.9 0.7 0.7 0.3 0.3 2.4 2025-26 UTA 26 26:09 44.5 25.0 77.4 2.1 3.6 5.7 3.0 1.9 2.0 0.8 1.0 5.9 2025-26 MEM 30 14:30 52.1 33.3 61.5 0.7 2.4 3.1 1.3 1.0 1.0 0.5 0.4 3.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.