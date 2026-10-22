Même son frère Lonzo se moque du marcher de LaMelo Ball !

Pour sa première sortie officielle avec les Wolves, LaMelo Ball a réussi ses débuts, avec 21 points et 6 passes décisives dans la large victoire de Minnesota face au Heat (131-106). Mais le meneur s’est surtout fait remarquer pour un tir à 3-points particulièrement controversé…

Dans le premier quart-temps, après un écran de Rudy Gobert, l’ancien joueur des Hornets a ainsi reculé de plusieurs appuis pour dégainer derrière l’arc. Problème : les ralentis semblent montrer un énorme marcher oublié !

Même les commentateurs d’ESPN ont eu du mal à en croire leurs yeux, Richard Jefferson restant ainsi sans voix.

« Même quand j’ai tort, j’ai raison ! »

Sur X/Twitter, son propre frère Lonzo Ball n’a pas pu s’empêcher de réagir : « Marcher, mort de rire ! »

Une remarque qui a beaucoup amusé LaMelo, interrogé sur le sujet après la rencontre.

« Il rage ! Il rage ! Il va falloir que je l’appelle. Parce que, dans la famille, il sait comment ça fonctionne : même quand j’ai tort, j’ai raison ! » a-t-il plaisanté, avant de défendre plus sérieusement son geste.

« Si vous regardez bien, je laisse le ballon me guider. Tant que je ne le touche pas, je peux faire autant de pas que je veux. Ce n’est pas un marcher. »

Une explication qui repose sur une interprétation toute personnelle du règlement NBA, mais largement exploité par une partie des attaquants en NBA. En effet, tant que le dribble n’est pas terminé et que le joueur n’a pas repris le contrôle du ballon, ses appuis ne sont pas comptabilisés de la même manière.

Le « pas zéro » ne permet pas tout…

Tout se joue donc au moment du « gather », lorsque le joueur récupère suffisamment le contrôle du ballon pour pouvoir le tenir, le passer ou bien tirer. Une fois ce contrôle du cuir établi aux yeux des arbitres, un joueur en mouvement peut effectuer deux pas pour s’arrêter, passer ou tirer.

L’appui déjà au sol au moment du « gather » ne compte pas : c’est le fameux « pas zéro ». Mais il ne donne pas le droit de multiplier les appuis une fois le ballon contrôlé, comme le rappellent les exemples officiels de la NBA.

Et sur l’action de LaMelo Ball, les ralentis suggèrent justement que le meneur dépasse largement cette limite…

De quoi bien amuser Nadir Hifi, qui a également réagi à la séquence sur les réseaux sociaux. Le meneur du Paris Basketball sait de quoi il parle : début octobre, son tir de la victoire face au Mans avait lui aussi provoqué une polémique autour du nombre de pas utilisés.