Pour Gabby Williams, les Valkyries ont oublié leur identité

Les Valkyries ne ressemblent plus à l’équipe qui avait remporté le premier match des Finals. Après avoir concédé une première défaite face au Dream, Golden State a cette fois complètement sombré à Atlanta (97-71). De quoi inquiéter Gabby Williams, qui pointe surtout les lacunes défensives de son équipe.

« Parfois, les tirs ne rentrent pas. Mais nous ne voulons pas tout ramener à l’attaque. Elles ont marqué combien ? 97 points ? Nous n’avons aucune chance comme ça. Nous devons revenir à ce qui fonctionne pour nous. Nous devons retrouver notre défense, et c’est elle qui relancera notre attaque », a expliqué la Française.

Le constat est sans appel. Après avoir limité Atlanta à 64 points lors de leur victoire inaugurale, les Valkyries en ont encaissé 79 dans le Game 2, puis 97 dans le Game 3. Face à une formation du Dream qui a shooté à 49,3%, Golden State a perdu les repères qui lui avaient permis de terminer la saison avec la meilleure défense de WNBA…

Un problème d’autant plus préoccupant que les joueuses de Natalie Nakase avaient déjà été alertées après le Game 2. La coach avait notamment utilisé la vidéo pour leur montrer leurs erreurs et leur manque d’intensité.

« Elles avaient l’impression de jouer dur, mais quand elles ont regardé les images, elles se sont dit : ‘Oh mon Dieu !’ Cela leur a vraiment ouvert les yeux », avait-elle raconté avant la troisième manche.

Des erreurs inhabituelles

Visiblement, la leçon n’a pas été retenue. « Nous n’avons pas été assez régulières dans nos déplacements défensifs. Nous ne communiquions pas. Nous étions en retard sur certaines rotations, ce qui ne nous ressemble pas », a regretté Natalie Nakase, évoquant une équipe « indisciplinée ».

« Elles en voulaient plus que nous, et ce n’est pas ce que nous sommes. Ce n’est pas comme ça que nous avons joué cette saison, ni comme ça que nous sommes arrivées jusqu’ici », a également déploré Tiffany Hayes.

De son côté, Gabby Williams n’a pourtant pas de quoi se satisfaire de sa prestation offensive. Après ses 14 points à 3/15 au tir dans le Game 2, elle a terminé avec 15 points à 5/18, malgré 8 passes décisives, son record personnel en playoffs. Mais pour elle, les difficultés offensives ne doivent pas masquer l’essentiel.

Désormais menées 2-1, les Valkyries devront retrouver leur agressivité défensive dès samedi, toujours à Atlanta. Natalie Nakase refuse toutefois de paniquer.

« C’est une longue série. Nous avons déjà été menées et nous sommes revenues. Nous sommes résilientes. Nous l’avons déjà montré, et les joueuses le savent », assure ainsi la technicienne.

Reste désormais à le montrer sur le terrain, avant que le Dream ne s’échappe pour de bon dans ces Finals.