Quin Snyder agacé par les 14 fautes des Hawks en un quart-temps

Les Hawks ont gagné, mais Quin Snyder avait quelques reproches à adresser à ses joueurs. Malgré la victoire décrochée par Atlanta sur le parquet du Magic, grâce notamment aux 31 points et aux deux tirs décisifs de Nickeil Alexander-Walker en fin de rencontre, l’entraîneur n’était pas totalement satisfait en après-match.

En cause ? Les trop nombreuses fautes commises par ses joueurs, surtout dans un troisième quart-temps haché, lors duquel les joueurs d’Atlanta ont été dominés par leurs adversaires dans l’envie et l’intensité.

Résultat : les Hawks ont commis 14 fautes sur cette seule période, soit deux fois plus que leurs adversaires ! Et la plupart étaient évitables, ce qui n’a fait qu’accentuer la frustration de Quin Snyder.

« Les fautes qui nous ont vraiment pénalisés, ce sont celles commises dans les batailles pour les rebonds, sur les ballons qui traînent ou lors de contacts inutiles, en particulier après avoir réussi à faire un stop défensif. Les passages sur la ligne des lancers francs et les points concédés dans cet exercice ont vraiment pesé sur le déroulement du match. », a pesté le technicien.

« Nous devons être plus vigilants »

Les Hawks ont ainsi dilapidé les dix points d’avance qu’ils comptaient à la pause, et se sont fait peur. Leur manque de rigueur au rebond défensif les a également privés de l’une de leurs meilleures armes : le jeu de transition.

« Nous devons être plus vigilants, notamment en faisant davantage écran avec notre corps pour empêcher les adversaires d’aller au rebond lorsqu’un tir est pris », analysait-il. « Sur certains de ces rebonds, si vous parvenez à récupérer le ballon, vous avez une occasion de repartir immédiatement de l’autre côté du terrain. Et c’est justement ce que nous avons réussi à faire dans la dernière partie du match. Quand nous parvenions à faire des stops défensifs, nous pouvions nous projeter rapidement vers l’avant. »

Mais si le Magic est revenu, c’est aussi parce que la franchise floridienne a pu compter sur l’apport de ses stars. En particulier Paolo Banchero. Très agressif, l’Italo-Américain a compilé 35 points, 10 passes décisives et 7 rebonds, en se rendant notamment sur la ligne des lancers francs à 16 reprises, pour 12 réussites.

« On n’est pas habitués à devoir faire des rotations, des prises à deux, mais Paolo Banchero t’y force. Wagner l’a fait aussi sur ses drives, mais c’était surtout Paolo. Il a été très bon, et efficace. Le Magic est vraiment une très bonne équipe », a d’ailleurs reconnu Quin Snyder.

De quoi relativiser les difficultés défensives de ses joueurs… sans pour autant excuser leurs fautes évitables.