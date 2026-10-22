Les Rockets très heureux de retrouver Fred VanVleet

Il n’y a plus de doute, les Rockets ont enfin (re)trouvé leur gestionnaire. Celui-ci était sous leur nez, Fred VanVleet, blessé depuis la saison dernière qu’il n’avait pas pu disputer en raison d’une rupture du ligament croisé antérieur subie lors du camp d’entraînement de la franchise.

Près d’un an et demi après son dernier match avec l’équipe texane, le meneur a fait son retour sur les parquets, à l’occasion de la réception des Mavs. Une échéance que le champion NBA 2019 attendait avec impatience.

« J’avais des papillons dans le ventre. Je n’ai pas pu m’arrêter de sourire toute la journée », a-t-il confié après la large victoire des siens. « La présaison, c’était une sorte de bande-annonce, mais là, ça compte vraiment. Il y a plus de pression. J’étais nerveux pour la première fois depuis deux ans. »

Malgré cette pression autour de son retour sur les parquets, l’ancien des Raptors a répondu présent. Dans un rôle d’organisateur, il a parfaitement délégué à ses coéquipiers et terminé la soirée avec 11 passes décisives.

« Sa présence me facilite la vie »

Jabari Smith Jr. et Kevin Durant ont chacun profité de ses caviars pour compiler 30 points. Le MVP 2014 jouait d’ailleurs son premier match avec Fred VanVleet. Il n’a pas eu besoin de plus pour tomber sur le charme du poste 1, dont le style de jeu permet à Houston de plus facilement calmer le jeu.

« C’était incroyable », a déclaré Kevin Durant. « Je suis le genre de joueur qui est souvent sur les nerfs, toujours prêt à foncer. Mais lui, il arrive et parvient à calmer le jeu, à ralentir le rythme. Il y a des moments où nous avons simplement besoin de poser notre jeu, de conserver le ballon et de prendre un bon tir. Donc, rien que sa présence sur le terrain me facilite énormément la vie. Et je sais qu’à mesure que nous accumulerons les minutes de jeu ensemble, nous serons tous les deux de plus en plus à l’aise. »

En dehors d’une soirée compliquée au tir pour le natif de l’Illinois (2/8), ce dernier a été on ne peut plus propre dans la gestion du cuir et n’a pas perdu le moindre ballon. Une qualité qu’on lui connaissait déjà, et devant laquelle son entraîneur Ime Udoka se frotte les mains.

« Voilà le genre de joueur qu’il est. Depuis qu’il est en NBA, il a l’un des meilleurs ratios de passes décisives et de balles perdues de toute la ligue. Il prend toujours la bonne décision, lit très bien le jeu, prends des tirs lorsqu’il n’a pas d’autres solutions et prend soin du ballon », appréciait le stratège.

De nouvelles responsabilités

C’est surtout le contexte qui paraît plus favorable à VanVleet. Malgré son statut de All-Star, acquis lors de la saison 2021/22, il s’épanouit davantage dans un rôle de facilitateur offensif. Costume qu’il n’avait pas pu revêtir lors de ses premières saisons à Houston, forcé de prendre beaucoup de tirs et de responsabilités en attaque.

« Je rigolais avec Steven Adams parce que c’est l’une des premières fois où j’ai l’impression que chaque tir que je prends n’impacte pas forcément l’équipe », a-t-il expliqué. « Ces dernières années, j’avais beaucoup de responsabilités sur les épaules. Mais cette saison, j’ai l’impression de n’être qu’un élément parmi d’autres. Nous avons des joueurs capables de prendre le relais et de compenser quand les choses ne fonctionnent pas pour moi. Je peux donc simplement jouer mon jeu, organiser l’attaque et être le chef d’orchestre sur le terrain. »

Avec donc cette attaque plus posée, et un joueur tourné vers la création pour les autres, les Rockets semblent avoir de quoi passer un cap offensivement. Ce qui sera décisif pour leur permettre de réaliser leurs grandes ambitions.

Fred VanVleet Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 TOR 37 7.9 35.1 37.9 81.8 0.1 1.0 1.1 0.9 1.0 0.4 0.4 0.1 2.9 2017-18 TOR 76 20.0 42.6 41.4 83.2 0.3 2.1 2.4 3.2 1.7 0.9 1.0 0.3 8.6 2018-19 TOR 64 27.5 41.0 37.8 84.3 0.3 2.3 2.6 4.8 1.7 0.9 1.3 0.3 11.0 2019-20 TOR 54 35.7 41.3 39.0 84.8 0.3 3.4 3.8 6.6 2.4 1.9 2.2 0.3 17.6 2020-21 TOR 52 36.5 38.9 36.6 88.5 0.6 3.6 4.2 6.3 2.3 1.7 1.8 0.7 19.6 2021-22 TOR 65 37.9 40.3 37.7 87.4 0.7 3.8 4.4 6.7 2.5 1.7 2.6 0.5 20.3 2022-23 TOR 69 36.7 39.3 34.2 89.8 0.4 3.6 4.1 7.2 2.8 1.8 2.0 0.6 19.3 2023-24 HOU 73 36.8 41.6 38.7 86.0 0.5 3.4 3.8 8.1 2.5 1.4 1.7 0.8 17.4 2024-25 HOU 60 35.2 37.8 34.5 81.0 0.5 3.2 3.7 5.6 2.3 1.6 1.5 0.4 14.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.