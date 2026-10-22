Le Jazz redonne une chance à Kobe Bufkin

Déjà passé par les Hawks, les Nets, les Grizzlies, les Lakers et plus récemment les Pelicans, en l’espace de trois ans, Kobe Bufkin va maintenant découvrir la ville de Salt Lake City, puisque Jake Fischer révèle que le Jazz s’est entendu avec lui au sujet d’un « two-way contract ».

Au buzzer, le meneur/arrière retrouve donc une équipe, tandis que la franchise de La Nouvelle-Orléans venait tout juste de se séparer de lui après l’avoir recruté au cours de l’été. Choisi en 15e position de la Draft 2023 par Atlanta, il peine depuis à se faire sa place en NBA, enchaînant les destinations et les contrats précaires.

La saison dernière, Kobe Bufkin se trouvait en tout cas chez les Lakers, y produisant des statistiques faméliques sur une dizaine de matchs. Mais c’est en G-League qu’il brillait le plus, avec 24 points, 4 rebonds et 4 passes de moyenne (à 42% à 3-points). Il aura d’ailleurs l’occasion d’y passer encore une partie de son temps en 2026/27, avec les Salt Lake City Stars.

Lorsqu’il sera présent dans l’effectif de Utah en NBA, le jeune homme originaire du Michigan devra en revanche composer avec une concurrence beaucoup plus féroce, de Keyonte George au rookie Darryn Peterson, en passant par Josh Green, Isaiah Collier ou encore Josh Okogie.

Kobe Bufkin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 ATL 17 11.5 37.0 22.5 50.0 0.4 1.6 1.9 1.6 1.2 0.4 0.6 0.3 4.8 2024-25 ATL 10 12.4 38.3 21.1 72.2 0.5 1.6 2.1 1.7 0.9 0.3 0.8 0.2 5.3 2025-26 MEM 16 7.5 30.0 19.2 91.7 0.1 0.8 0.8 0.6 0.6 0.1 0.3 0.2 2.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.