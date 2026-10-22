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Anthony Edwards (45 points) gâche la première de Giannis Antetokoukounmpo à Miami

Publié le 22/10/2026 à 6:32 Twitter Facebook

NBA – En ouverture de la saison, les Wolves se sont permis de gifler (131-106) le Heat. Anthony Edwards (45 points) a volé la vedette à Giannis Antetokounmpo (35 points), alors que LaMelo Ball a aussi brillé.

anthony edwards

On attendait beaucoup de Miami et Minnesota dans cette soirée d’ouverture aux allures de choc entre deux équipes remplies d’ambition. Malheureusement, la rencontre n’aura pas vraiment répondu aux attentes, car une seule franchise avait décidé de se montrer à la hauteur et il s’agissait de celle de Minneapolis.

Portés par un formidable Anthony Edwards (45 points et 10 rebonds à 9/17 à 3-points !), les Wolves n’ont tout simplement laissé aucune chance au Heat : 131-106. Pour leur première sortie sous leurs nouvelles couleurs, Giannis Antetokounmpo (35 points, 6 rebonds) et LaMelo Ball (21 points, 6 passes) ont séduit, même si l’un était mieux accompagné que l’autre.

Car si Miami est parvenu à regarder Minnesota dans les yeux durant une bonne dizaine de minutes, ce fut ensuite plus compliqué lorsque la bande de Chris Finch s’est mise à accélérer. En particulier entre les deuxième et troisième quarts-temps, quand l’écart est passé de -1 (49-50) à +17 (78-61) en faveur des coéquipiers d’Anthony Edwards et LaMelo Ball, intenables à deux pour placer les paniers qui assomment, sans arrêt.

Au cours de cette séquence, la domination au rebond et à 3-points des Wolves s’est particulièrement faite ressentir, face à une équipe du Heat trop prévisible sans rythme et donc incapable de répondre ou de trouver des solutions en dehors de Giannis Antetokounmpo. Il y aura bien eu un léger sursaut d’orgueil, pour revenir sous la barre des dix points de retard, mais un nouveau coup d’accélérateur a ensuite repoussé les hommes d’Erik Spoelstra au-delà de la vingtaine. Sans la moindre difficulté.

Une petite démonstration de force de la part de Minnesota, que l’on a déjà hâte de revoir à l’oeuvre à Orlando vendredi, alors que Miami aura la possibilité de rebondir le même jour contre Detroit.

À RETENIR

Anthony Edwards superstar. Troisième joueur à inscrire au moins 40 points dans plusieurs soirées d’ouverture, après Wilt Chamberlain et Michael Jordan, « Ant-Man » aura fait des misères à la défense floridienne pendant toute la soirée. Notamment avec sa qualité de shoot, où la présence de LaMelo Ball, qu’il considère déjà comme « le meilleur meneur de la ligue », lui permet de retrouver un rôle de pur scoreur, plus loin du ballon. Pas forcément une mauvaise idée, puisqu’en matière de scoring, l’arrière est une référence et il vaut mieux exploiter à fond sa capacité à mettre le ballon dans le panier.

Giannis Antetokounmpo… et c’est (presque) tout. Dès les premières minutes, on a compris que le « Greek Freak », ultra agressif vers le cercle, allait cartonner. Le problème, c’est qu’on se demandait s’il allait pouvoir compter sur du soutien régulier et la réponse fut : non. Aucun joueur n’a ainsi apporté suffisamment derrière le double MVP, accessoirement sorti pour six fautes. Il en fallait donc beaucoup plus pour espérer inquiéter une équipe de Minnesota bien plus complète et armée collectivement, faisant la différence au fil des quarts-temps, de manière inévitable.

LaMelo Ball à la fête. Lui aussi disputait son premier match officiel sous ses nouvelles couleurs et, à l’image de Giannis Antetokounmpo, « Melo » s’est montré à son avantage dans cette partie. Inspiré dès les premières minutes, entre ses paniers à 3-points et ses passes, il a notamment aidé à mettre Anthony Edwards sur orbite. Le potentiel de ce duo semble sans limite sur le plan offensif et, dans un rôle de seconde voire troisième option, le meneur a déjà tout pour exceller à Minneapolis. Ne reste qu’à gagner en régularité dans le jeu et en fiabilité physiquement.

Miami Heat / 106TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Giannis Antetokounmpo2913/190/29/1415615130-113529
Bam Adebayo306/121/52/316742320-281520
Andrew Wiggins275/111/40/011211010-25117
Davion Mitchell324/81/22/2000104061-271112
Klay Thompson163/63/61/101104020-23106
Bobby Portis243/51/20/013412121-5710
Nick Richards32/20/00/001100000445
Nikola Jovic242/80/30/004423021-543
Myron Gardner30/00/04/402201000446
Tim Hardaway Jr.171/71/70/004412100-533
Pelle Larsson230/20/12/203343101-1229
Simone Fontecchio30/00/00/000000002402
Ryan Conwell30/10/10/000011000400
Total39/818/3320/264303425287186106
Minnesota Timberwolves / 131TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Anthony Edwards3316/299/174/50101031141274542
LaMelo Ball277/175/132/302264210162119
Jaden McDaniels278/111/30/026804420231724
Jonathan Kuminga295/102/40/010134411211215
Rudy Gobert320/20/05/8510151403027513
Ayo Dosunmu286/131/33/332533010211616
Terrence Shannon Jr.193/92/72/4101100108103
Nah'Shon Hyland31/21/20/001101000-233
Trey Lyles130/10/01/201103000-110
Jaylen Clark30/10/01/410110000-41-1
Cody Williams30/10/10/000000000-40-1
Joan Beringer140/20/00/042611010-504
Isaiah Evans20/00/00/001101000-201
Total46/9821/5018/29173552192611142131

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ORL125
ATL132
WAS128
MIL116
MIA106
MIN131
BRO103
CHA110
TOR135
CHI92
MEM123
UTH103
NOR120
IND123
HOU128
DAL110
LAL115
GSW83
POR124
PHO74
LAC85
SAC67

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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