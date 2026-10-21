Tyrese Haliburton n’oublie rien de ce qui se dit sur les Pacers

Il avait déjà cette habitude avant même d’arriver en NBA. Tyrese Haliburton aime regarder ce qui se dit au début d’une saison régulière. « Je continue donc de suivre beaucoup de journalistes, de comptes NBA sur Twitter et tout ça. C’est sympa de voir ce qui se dit », livre le meneur des Pacers.

Ces derniers jours, son retour à la compétition a largement dominé l’actualité des Pacers, faisant grimper les attentes autour de l’équipe. Avant-derniers de la conférence Est l’an dernier, les finalistes NBA 2025, alors privés de leur leader, sont désormais attendus dans le haut du tableau.

Tyrese Haliburton a pris l’habitude de conserver les commentaires et les prédictions concernant son équipe et lui-même. « J’ai beaucoup de choses à garder en tête. La NBA est vraiment difficile à prédire, surtout aujourd’hui, avec le niveau d’équilibre qui règne. J’essaie donc d’être aussi juste que possible. Mais bien sûr, je garde tout ça en tête et j’aime voir où les gens situent notre équipe, en bien comme en mal », avoue-t-il.

Une manière de garder une trace des pronostics, notamment de ceux qui sous-estiment une équipe qui, avant d’atteindre la finale NBA face au Thunder en 2025, s’était déjà hissée en finale de conférence un an plus tôt.

« Je pense que rien ne pourra être à la hauteur des attentes que j’ai pour ce groupe », ajoute le meneur de jeu, en rappelant que les Pacers visent toujours le titre.

En finir avec les départs au ralenti

Estimant que l’identité des Pacers et la sienne sont désormais « bien définies » dans la ligue, Tyrese Haliburton entame cette nouvelle saison avec l’envie d’envoyer un message dès les premières semaines de compétition.

Une ambition qui tranche avec les habitudes d’Indiana ces dernières années. « Depuis que je suis ici, nous n’avons jamais vraiment bien démarré la saison. C’est quelque chose dont on a parlé collectivement », rapporte le joueur de 26 ans, en rappelant le bilan de 10 victoires pour 15 défaites au début de l’exercice 2024/25. Un an plus tôt, Indiana affichait un bilan tout juste équilibré (14 victoires et 14 défaites).

« C’est quelque chose que je n’ai pas réussi à faire au cours de ma carrière : bien démarrer une saison. C’est clairement un objectif que nous nous sommes fixé collectivement. Je trouve que nous nous sommes bien préparés pour ce premier match et pour ces premières rencontres », juge ainsi Tyrese Haliburton.

Les Pacers ouvriront leur saison sur le parquet des Pelicans cette nuit, avant de recevoir les Mavericks vendredi.

Tyrese Haliburton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAC 58 30.1 47.2 40.9 85.7 0.7 2.3 3.0 5.3 1.4 1.3 1.6 0.5 13.0 2021-22 SAC/IND 77 35.0 47.3 41.4 84.2 0.8 3.2 4.0 8.2 1.6 1.7 2.6 0.6 15.3 2022-23 IND 56 33.6 49.0 40.0 87.1 0.6 3.1 3.7 10.4 1.2 1.6 2.5 0.4 20.7 2023-24 IND 69 32.2 47.7 36.4 85.5 0.5 3.4 3.9 10.9 1.1 1.2 2.3 0.7 20.1 2024-25 IND 73 33.6 47.3 38.8 85.1 0.6 3.0 3.5 9.2 1.3 1.4 1.6 0.7 18.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.