Tyrese Haliburton retrouve enfin les terrains et le public d’Indiana

Ce n’était qu’un match d’entraînement, limité à douze minutes, mais les chanceux du Gainbridge Fieldhouse ont pu retrouver Tyrese Haliburton. Intégré à l’équipe des titulaires des Pacers, le meneur n’avait plus joué devant un public depuis le Game 7 des Finals 2025, au cours duquel il s’était blessé au tendon d’Achille.

Ce « scrimmage » annuel organisé par Indiana constituait une première étape importante pour le All-Star, avant son premier match de présaison prévu mercredi et le début de la saison régulière dans moins de trois semaines.

« C’est un régal, ce n’était que du plaisir. Je suis tellement heureux d’être de retour… », a-t-il déclaré après coup.

Une relation prometteuse avec Ivica Zubac

Après une saison compliquée, marquée par son absence, les Pacers veulent rebondir en 2026/27. Le meneur a aussi pu mesurer toute l’attente du public dans les tribunes, un an et demi après la finale perdue contre le Thunder.

« Je sais que beaucoup de personnes ont hâte de me revoir sur le terrain et je crois qu’il y a un véritable engouement dans toute la ville autour de notre équipe et de ce groupe. Donc je suis simplement heureux de faire partie de cette aventure et j’ai hâte de réaliser une belle saison », a-t-il poursuivi.

Lors de ce match d’entraînement, Tyrese Haliburton a notamment pu travailler sa relation avec Ivica Zubac, le nouveau pivot titulaire des Pacers, censé faire oublier Myles Turner.

Une première association qui a plu au meneur, qui a aidé le Croate à cumuler 12 points et 6 rebonds ce dimanche.

« Il est massif, il pose énormément de problèmes à l’adversaire, en attaque comme en défense, que ce soit au rebond, sur les relances rapides, sur tous ces aspects-là », a analysé le champion olympique 2024. « Notre connexion ne fait que commencer, mais je prends vraiment du plaisir à jouer à ses côtés depuis une semaine. »