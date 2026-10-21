Herb Jones, ministre de la Défense de Jamahl Mosley

Ces deux dernières saisons, notamment en raison des nombreuses blessures, les Pelicans faisaient partie des pires défenses de la NBA. C’est pourquoi les dirigeants ont fait appel à Jamahl Mosley, fort de son travail dans ce domaine à Orlando, pour l’installer sur leur banc.

Pour redresser la barre, l’ancien entraîneur du Magic compte énormément sur Herb Jones. « C’est un excellent point de départ », résumea ainsi le coach en parlant de son joueur, décrit comme « une joie à coacher ».

Il faut dire que l’ailier est une référence défensive, lorsqu’il est en bonne santé. Avec seulement 76 matches disputés sur les deux dernières saisons, on comprend mieux pourquoi les Pelicans ont autant souffert dans ce domaine. Lors de sa dernière saison presque complète, en 2023/24, Herb Jones avait été élu dans la All-Defensive First Team, en plus de terminer à la cinquième place des votes pour le trophée de Défenseur de l’année.

« Toutes ces années où je l’ai affronté, c’était une vraie peste. Il doit être notre première ligne défensive en s’occupant du meilleur joueur adverse », commente Jamahl Mosley. « Il y a de grands joueurs dans la ligue et quand on a un joueur comme Herb, qui peut relever ces défis, ça rend les choses plus simples à préparer. »

Apprendre à moins prendre de risques

L’ailier doit par conséquent s’imposer comme le ministre de la Défense de New Orleans, où Zion Williamson est attendu comme le leader du groupe. Mais il ne pourra pas tout faire tout seul : si Herb Jones est le seul à se donner de ce côté du parquet, les résultats resteront limités…

« Le principe de notre défense, c’est qu’on n’est pas esseulé quand on défend sur les grands joueurs », insiste le technicien. Dejounte Murray, Saddiq Bey ou encore Yves Missi, qui possèdent également des qualités défensives, devront donc monter d’un cran. Et Herb Jones lui-même va devoir ajuster son approche.

« Je dois être plus solide en défense, en évitant de prendre des risques. Le coach m’a montré beaucoup de vidéos où j’en prends. Je suis alors en mauvaise posture et je concède beaucoup de choses », reconnaît le joueur de 28 ans. « Je vais essayer de ne pas tenter des paris risqués. C’est dur à cause de mon instinct. Très souvent, je vois les choses avant qu’elles ne se produisent. Mais être plus solide et être en bonne position, cela va aider l’équipe. »

Herbert Jones Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 NOR 78 29.9 47.6 33.7 84.0 1.3 2.5 3.8 2.1 3.1 1.7 1.3 0.8 9.5 2022-23 NOR 66 29.6 46.9 33.5 76.4 1.5 2.6 4.1 2.5 3.2 1.6 1.3 0.6 9.8 2023-24 NOR 76 30.5 49.8 41.8 86.7 1.0 2.6 3.6 2.6 2.9 1.4 1.2 0.8 11.0 2024-25 NOR 20 32.4 43.6 30.6 82.5 1.1 2.8 3.9 3.3 3.3 1.9 1.8 0.5 10.3 2025-26 NOR 56 28.4 38.3 30.9 80.6 0.8 2.6 3.4 2.8 3.2 1.6 1.3 0.5 8.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.