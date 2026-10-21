Stephen Curry : « Klay Thompson me manque tous les jours »

Voilà maintenant plus de deux ans que Stephen Curry et Klay Thompson ne portent plus le même maillot. Une séparation à laquelle le meneur de Golden State ne s’est toujours pas complètement habitué.

« Ce gars me manque tous les jours », a-t-il confié dans le « Stephen A. Smith Show ». « Mais cela fait partie de la NBA. Quand il est parti, on savait que plus rien ne serait pareil parce que nous avons grandi ensemble. Avec Klay et Draymond Green, nous avons grandi en tant qu’adultes, compétiteurs et champions. »

Klay Thompson a en effet quitté les Warriors en 2024 afin de rejoindre Dallas, mettant fin à treize années passées dans la Baie de San Francisco. Après deux saisons chez les Mavericks, l’arrière All-Star a négocié une rupture de contrat cet été avant de signer un contrat de deux ans et 11,5 millions de dollars avec Miami.

Heureux de le voir rebondir à Miami

Même s’il aurait aimé poursuivre l’aventure avec son « Splash Brother », Stephen Curry se réjouit de le voir intégrer une équipe ambitieuse, désormais emmenée par Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo.

« Je suis heureux pour lui à Miami. Il voulait se retrouver dans une situation où il pourrait avoir de l’impact, avec l’énergie d’une équipe capable de jouer le titre », poursuit-il. « Il mérite l’occasion de jouer et de peser dans une équipe qui gagne. J’aimerais que ce soit encore avec nous, mais c’est la nature de cette ligue et la manière dont les choses évoluent. »

Aux côtés de Draymond Green, Stephen Curry et Klay Thompson ont constitué le noyau de la dynastie des Warriors, avec quatre titres NBA remportés entre 2015 et 2022. Le trio a également porté Golden State vers un bilan historique de 73 victoires et 9 défaites durant la saison 2015/16.

« Nous en parlerons toute notre vie »

Surtout, les deux « Splash Brothers » ont révolutionné le jeu par leur adresse extérieure et leur capacité à faire basculer une rencontre en quelques possessions. Une association devenue indissociable de l’histoire des Warriors.

La fin de cette aventure commune n’efface donc rien aux yeux de Stephen Curry. Au-delà des titres et des records, c’est aussi une amitié forgée au fil des années que le meneur entend préserver. Et l’heure des retrouvailles et de la nostalgie viendra lorsqu’ils auront tous rangé leurs chaussures…

« Personne ne fera peser cette séparation au-dessus de nos têtes parce que ce que nous avons accompli était tellement grand que nous en parlerons éternellement », assure le meneur. « Quand nous serons tous à la retraite, j’aurai hâte de partager un verre de bourbon avec eux et de nous remémorer tout ce que nous avons réussi. »