Joel Embiid se fixe un objectif : retrouver la All-Defensive Team

Trois contres, deux interceptions et le meilleur différentiel de son équipe (+13). Pour son premier match de la saison face aux Knicks, Joel Embiid a rappelé qu’il pouvait encore peser défensivement, même sans adresse…

Une performance qui lui donne des ambitions pour cette saison 2026/27. Sélectionné à trois reprises dans la All-Defensive Second Team, la dernière fois en 2021, le pivot des Sixers aimerait en effet retrouver cette distinction, après plusieurs saisons perturbées par les blessures.

« Je pense que cette année, je serai élu dans une All-Defensive Team, comme j’ai pu le faire par le passé », a-t-il annoncé après la victoire face aux Knicks. « Je me sentais bien, je bougeais bien et j’avais l’impression d’être partout sur le terrain. Maintenant, je dois faire ça à chaque match. »

Maladroit en attaque, le MVP 2023 a donc compensé par son activité défensive, contribuant à gâcher la soirée des champions en titre au Madison Square Garden.

« Nous jouons contre ces gars depuis plusieurs années, mais ce soir, cela m’a semblé différent », indique-t-il. « Mais nous sommes encore loin de notre meilleur niveau et cela passe par moi, offensivement et défensivement. Je dois redevenir moi-même. »

Le patron de la défense des Sixers

Pour retrouver une place parmi les meilleurs défenseurs de NBA, Joel Embiid devra toutefois faire preuve de régularité. Et surtout, rester en bonne santé. Le Camerounais sort d’une nouvelle saison compliquée, avec seulement 38 matchs disputés. Depuis trois ans, il n’a même jamais réussi à dépasser le cap des 40 rencontres.

Or, sauf exception prévue par le règlement, les joueurs doivent disputer au moins 65 matchs pour être éligibles aux récompenses individuelles de fin de saison, dont les All-Defensive Teams.

Un premier obstacle pour un joueur dont le corps a souvent contrarié les ambitions. Mais au-delà des distinctions personnelles, Joel Embiid sait que les Sixers auront besoin de son impact près du cercle pour viser les sommets.

« Défensivement, je pense que cela dépend beaucoup de moi et j’en prends la responsabilité », assume-t-il. « Je veux refaire partie d’une All-Defensive Team et cela change tout pour l’équipe. Si je joue comme j’ai joué ce soir, cela changera la donne. »

Le prochain test arrivera dès jeudi, face aux Cavaliers. L’occasion pour Joel Embiid de se mesurer à Evan Mobley et Jarrett Allen, un solide duo intérieur. Un bon moyen de confirmer les promesses entrevues face aux Knicks.

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHI 31 25.4 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHI 63 30.4 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHI 64 33.7 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHI 51 29.5 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHI 51 31.1 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHI 68 33.8 49.9 37.1 81.4 2.1 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.1 1.5 30.6 2022-23 PHI 66 34.6 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 PHI 39 33.6 52.9 38.8 88.3 2.4 8.6 11.0 5.6 2.9 1.2 3.8 1.7 34.7 2024-25 PHI 19 30.2 44.4 29.9 88.2 1.9 6.3 8.2 4.5 2.2 0.7 3.3 0.9 23.8 2025-26 PHI 38 31.6 48.9 33.3 85.4 2.0 5.7 7.7 3.9 2.2 0.6 2.9 1.2 26.9 2026-27 PHI 1 33.4 26.7 28.6 75.0 2.0 9.0 11.0 6.0 3.0 2.0 4.0 3.0 13.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.