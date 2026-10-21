Un 23-0 historique pour lancer la saison des Pistons !

La Little Caesars Arena était en ébullition pour le coup d’envoi de la saison. Les Pistons ont ainsi remporté leur match face aux Celtics dans un scénario devenu un classique en NBA : se retrouver largement distancés (en l’occurrence de 22 points en troisième quart-temps) avant de renverser la vapeur au terme d’une folle remontée.

Il s’agit même de la plus grande remontée jamais réalisée lors d’une première soirée depuis l’introduction du « play-by-play » en 1997/98. Selon ESPN, cette remontada est également la plus importante réalisée par Detroit face à Boston au cours des 30 dernières saisons.

« Peu importe l’adversaire. Peu importe ce que les gens disent. La seule chose qui compte, c’est que nous jouions du ‘Pistons basketball’. Ce soir, nous avons réussi à le faire pendant suffisamment de séquences. Et quand nous jouons notre basket, nous sommes difficiles à battre », réagit J.B. Bickerstaff.

Encore menée de 10 points à huit minutes de la fin (89-99), sa formation a fini par écraser les Celtics grâce à une séquence impressionnante, démarrée par un panier primé de Duncan Robinson. Celui-ci allait être l’un des grands catalyseurs du retour des locaux, avec 11 points consécutifs pour ramener Detroit à une longueur de Boston (98-99). L’ancien joueur du Heat a ainsi inscrit 15 de ses 21 points dans le dernier quart-temps.

L’identité des Pistons à l’œuvre

Javonte Green, qui n’avait pas joué une seule minute en première période, a pris le relais avec deux paniers lointains en transition. Les deux hommes ont cumulé 40 points à 10/17 de loin ! Avec eux, Detroit a signé un 23-0 en trois minutes de jeu (112-99), égalant ainsi le plus gros « run » de la franchise ces dix dernières années.

Cette remontée « incarne parfaitement la culture de l’équipe et ce que nous essayons de construire ici. Nous sommes une équipe réputée pour sa combativité, pour sa capacité à se sortir des situations difficiles, pour ne jamais abandonner. C’est notre identité. Même les joueurs qui viennent d’arriver ici s’inscrivent dans cet état d’esprit », salue Jalen Duren, proche du double-double avec 22 points et 9 rebonds.

Cade Cunningham, qui ne s’est pas présenté devant la presse après le match, a également terminé avec 22 points et 8 passes décisives. Le leader local avait pris la parole en amont de la rencontre, après la présentation des joueurs.

Il avait évoqué les « grandes ambitions » des Pistons pour cette saison, avec l’objectif de réaliser quelque chose de « spécial dans cette ville. […] La NBA a voulu lancer la saison à Detroit. Alors, lançons-la comme il se doit. »