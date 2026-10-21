Il ne manquait plus que lui ! Toutes les stars de la NBA signées chez Nike n’ont pas manqué de mettre leurs chaussures signatures à jour à l’approche d’Halloween. Victor Wembanyama va donc bénéficier à son tour d’un coloris thématique pour l’occasion, à travers la Nike GT Cut 4.

Ce coloris « Halloween » opte pour sa part pour un thème « Alien » au potentiel tout aussi effrayant. Avec donc une tige entre vert foncé et vert clair aux motifs… alien-esques, une semelle en vert clair et des finitions en noir, pour faire ressortir les logos « Swoosh » sur les côtés. On retrouve également le logo « Alien » de Victor Wembanyama au niveau du talon.

Modèle le plus apprécié du grand public depuis le lancement de la gamme « Nike GT », la Nike GT Cut 4 se distingue par son design qui résolument futuriste, avec une base dentelée pour accentuer l’effet de vitesse. Sur le plan technique, ça reste du très lourd avec une association de mousse « Zoom X 3.0 », « RBR-X » complétée par une structure en Cushlon et agrémentée d’une unité Zoom Strobel en guise de semelle intermédiaire.

Ce coloris spécial Halloween de la Nike GT Cut 4 est annoncé pour la fin de semaine aux Etats-Unis au prix de 210 dollars, n’a pas encore de date de sortie pour le marché français.

(Via SneakerNewss)