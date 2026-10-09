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La Nike GT Cut 4 « Supernova » vise les étoiles

Publié le 9/10/2026 à 9:57 Twitter Facebook

Sneakers – La quatrième Nike GT Cut en est à son dixième coloris avec cette version blanche assortie de gris métal et de noir.

Sortie il y a plus de huit mois, la Nike GT Cut 4 continue d’étoffer sa collection. Le modèle est le plus apprécié du grand public au sein de la gamme « Nike GT » et fait le maximum pour satisfaire tous les goûts, comme le confirme la sortie de ce coloris « Supernova », le dixième officiellement disponible en France !

Le design de cette Nike GT Cut 4 se veut résolument futuriste, avec une tige qui ressort ici en blanc, ornée d’une base dentelée sur la partie extérieure et des finitions en gris métallisé, sur les différents « Swoosh » notamment, tandis que le col apparaît en noir.

Sur le plan technique, la semelle annonce du très lourd avec une association de mousse « Zoom X 3.0 », « RBR-X » complétée par une structure en Cushlon et agrémentée d’une unité Zoom Strobel.

La Nike GT Cut 4 « Supernova » est à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 200 euros.

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Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
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