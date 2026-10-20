Avec 17 joueurs, la France redevient le premier fournisseur étranger de la NBA

Avec Victor Wembanyama en tête d’affiche, la France occupe une place de choix dans le paysage NBA. Alors que la saison 2026/27 débute, la ligue a dévoilé ses effectifs officiels, avec 17 Français répartis dans 13 franchises.

C’est moins que les 19 joueurs recensés à l’ouverture de la saison précédente, mais cela suffit pour devancer le Canada, qui compte désormais 16 représentants (contre 23 au début de la dernière campagne…). Une première place symbolique pour le basket français, qui met fin à douze saisons de domination canadienne !

C’est en effet une première depuis 2013. À l’époque, la France dominait déjà le classement des nations étrangères avec dix représentants, contre huit Canadiens. Mais dès la saison suivante, le Canada avait pris les commandes, entamant une série de douze saisons consécutives à la première place.

Une domination à laquelle les Français mettent donc fin, non pas grâce à une augmentation de leurs effectifs, mais en raison du recul du contingent canadien.

Selon les chiffres relayés par l’AP, 125 joueurs internationaux, issus de 43 pays, figurent dans les effectifs de début de saison. Parmi eux, 70 Européens, soit plus de la moitié du contingent étranger. Il y a toutefois un recul par rapport à l’an passé, où 135 joueurs internationaux figuraient dans les effectifs NBA, un record historique.

Indicateur 2025/26 2026/27 Évolution Joueurs internationaux 135 125 −10 Pays représentés 43 43 — Joueurs européens 71 70 −1 Français 19 17 −2 Canadiens 23 16 −7 Australiens 13 9 −4 Allemands 7 7 — Serbes 6 6 —

De Wemby aux Français en quête de confirmation

Cette présence française s’accompagne de situations très contrastées. À San Antonio, Victor Wembanyama attaque sa quatrième saison avec un tout autre statut. Défenseur de l’année (à l’unanimité) et finaliste NBA avec les Spurs, il figure parmi les candidats au trophée de MVP, avec l’ambition de ramener le titre au Texas.

À Minnesota, Rudy Gobert demeure une référence défensive, tandis qu’Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly doivent poursuivre leur progression dans un effectif des Wizards profondément remanié.

Pour Zaccharie Risacher, transféré d’Atlanta à Dallas, cette nouvelle saison représente l’occasion de rebondir après un deuxième exercice compliqué.

Derrière ces joueurs déjà installés, plusieurs jeunes Français espèrent eux franchir un cap. C’est notamment le cas de Nolan Traoré à Brooklyn, Joan Beringer à Minnesota ou Ousmane Dieng à Milwaukee.

D’autres, comme Pacôme Dadiet, Noa Essengue ou bien encore Rayan Rupert, devront surtout profiter de leurs opportunités pour s’installer durablement dans la ligue.

La délégation tricolore se distingue aussi par sa répartition. Quatre franchises comptent ainsi deux Français dans leurs rangs : les Wizards avec Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly, les Wolves avec Rudy Gobert et Joan Beringer, les Hornets avec Moussa Diabaté et Tidjane Salaün, ainsi que les Knicks avec Pacôme Dadiet et Mohamed Diawara.

Les 17 Français en NBA en 2026/27