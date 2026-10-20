Nick Nurse avance dans l’inconnu avec ses 76ers

Nick Nurse est comme beaucoup de monde. Alors que ses joueurs lancent leur saison dans la nuit de ce mardi face aux champions en titre new-yorkais, l’entraîneur des 76ers est satisfait du travail accompli en préparation, mais admet qu’il peine encore à savoir ce qu’il peut attendre de son équipe.

« C’est difficile à savoir tant qu’on n’y est pas [au match contre les Knicks] », a-t-il déclaré. « On ne peut pas vraiment tirer beaucoup d’enseignements de la présaison. Mais je suis satisfait du travail que nous avons accompli et du sérieux dont les joueurs ont fait preuve. »

Une première raison d’être optimiste : Joel Embiid démarrera la saison en bonne santé. Ce à quoi il n’était pas vraiment habitué ces dernières années, et qui pourrait changer beaucoup de choses pour Philly.

« Évidemment, je suis très heureux que Joel soit prêt à jouer. Ce n’était pas le cas il y a un an. Il y a donc beaucoup de raisons d’être optimiste », a d’ailleurs confirmé le technicien.

Les joueurs de Philadelphie abordent en tout cas cette saison avec la bonne mentalité. Malgré la présence de joueurs aux CV impressionnants, à l’image des deux recrues estivales LeBron James et Jaylen Brown, le groupe semble pour l’instant mettre les ego de côté pour se concentrer sur une priorité : progresser collectivement.

« Nous sommes enthousiastes, mais nous savons aussi que nous devons encore progresser », a expliqué l’ancien de Boston. « Nous ne sommes pas encore là où nous voulons être. Nous sommes contents d’avoir réalisé une bonne présaison et un bon camp d’entraînement. Nous sommes en train de prendre de bonnes habitudes. Nous avons fixé nos propres règles, notamment en matière de responsabilisation et d’exigence envers chacun. Mais cela va prendre du temps. Espérons que ce sera le moins longtemps possible, mais nous n’avons pas encore atteint le niveau que nous visons. Cela fait simplement partie du processus. »

« Nous ne sommes pas encore là où nous voulons être »

Une approche indispensable au bon fonctionnement de l’équipe, qui vient de boucler une présaison contrastée. Les 76ers y ont effectivement montré de très belles choses par séquences, mais ont finalement terminé avec un bilan d’un succès pour trois défaites. Surtout, leur cinq majeur pressenti n’a pu évoluer au complet qu’à une seule reprise, face aux Nets, ce qui n’a pas facilité la mise en place des automatismes…

Pas de quoi paniquer pour Nick Nurse, satisfait des intentions de son groupe. Avec un effectif aussi talentueux, les automatismes devraient se mettre en place, à condition de multiplier les minutes ensemble.

« Il y a évidemment encore quelques imperfections. Mais je pense que les intentions sont très bonnes. Je trouve que nous jouons la tête levée, que nous cherchons à faire circuler le ballon. Est-ce qu’il y a encore quelques problèmes de timing et de rythme ? Oui, mais c’est tout à fait normal à ce stade. Je pense que plus nous accumulerons de minutes de jeu et de répétitions, plus ces petits défauts disparaîtront naturellement. Mais en ce qui concerne les intentions de jeu, je trouve que c’est vraiment excellent », a-t-il détaillé.

Mais voir cette équipe en action dans des matches à enjeu permettra aussi d’en déceler certaines faiblesses. Et quoi de mieux qu’un premier rendez-vous face aux champions en titre pour mesurer le chemin qu’il reste à parcourir ?

Une échéance que le champion NBA 2019 attend avec impatience, afin de mieux cerner les besoins de son équipe.

« C’est encore très tôt pour un groupe avec tant de nouveaux joueurs. On va faire au mieux. Jouer le plus dur possible, et ensuite voir ce que l’on peut apprendre et dans quelle direction on peut aller. Mais on a besoin de data et d’informations, ainsi que de vraie action sur le parquet, pour pouvoir déterminer tout ça », a conclu le stratège.