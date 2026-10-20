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La Giannis Freak 8 « Trick Question » lance la saison

Publié le 20/10/2026 à 11:19 Twitter Facebook

Sneakers – Le nouveau coloris de la huitième chaussure signature de Giannis Antetokounmpo est déjà disponible sur Basket4Ballers !

Un nouveau coloris d’une chaussure signature qui sort plus tôt que prévu, c’est toujours une bonne nouvelle. D’autant plus quand il s’agit de la Nike Giannis Freak 8 de l’insaisissable Giannis Antetokounmpo ! A l’approche d’Halloween, la 8e chaussure signature du «Greek Freak» bénéficie d’un coloris thématique baptisé « Halloween Trick Question » et se démarque de la concurrence avec un mariage entre vert, noir et doré !

Ce coloris thématique opte donc pour une tige offrant un dégradé de vert, accentué jusqu’au vert pâle sur la semelle. Le logo du joueur reste présent sur la languette, le talon, mais aussi sur la tige. Le « Swoosh » doré sur l’empeigne est désormais une constante sur la Giannis Freak 8, tandis que les lacets ressortent en violet.

La particularité de cette version « Halloween », c’est aussi sa semelle extérieure phosphorescente ! La semelle intermédiaire est quant à elle équipée de la technologie « ReactX » au niveau du talon et de l’avant du pied.

Initialement annoncée pour le 23 octobre, la Giannis Freak 8 « Halloween Trick Question » est d’ores et déjà disponible sur Basket4Ballers au prix de 120 euros.

Le Heat de Giannis Antetokounmpo disputera son premier match demain soir face au Wolves. On verra bien ce que la nouvelle superstar floridienne aura choisi de porter à cette occasion…

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Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
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