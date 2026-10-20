Tom Gores appelle les Pistons à continuer de faire taire les sceptiques

Comme le veut désormais la tradition, les Pistons avaient rendez-vous à Malibu. Le propriétaire de l’équipe, Tom Gores, a récemment invité joueurs, entraîneurs et dirigeants de la franchise chez lui, dans sa demeure californienne, pour lancer officieusement la nouvelle saison.

Avec un mot d’ordre clair : rester sourds aux consultants qui prédisent un recul des Pistons cette saison, malgré le retour d’un jeune noyau qui a remporté 60 matchs, décroché la première place de la conférence Est et échoué à une victoire d’une finale de conférence face aux Knicks, futurs champions NBA.

« Nous avons remporté 60 matchs la saison dernière. Nous avons fait du très bon boulot et nous avons deux All-Stars (ndlr : Cade Cunningham et Jalen Duren). Année après année, tout le monde nous sous-estime systématiquement. On pourrait penser qu’après 60 victoires, ce ne serait plus le cas », a lâché Tom Gores.

Un discours qui rejoint celui affiché par le leader local, Cade Cunningham, il y a quelques jours. Leur défi cette saison sera de se maintenir au sommet de l’Est avec un effectif partiellement remanié. Isaiah Joe, John Collins et Taurean Prince ont fait leur arrivée quand deux cadres, Tobias Harris et Isaiah Stewart, ont fait le chemin inverse.

La culture comme point d’ancrage

« La chose que nous voulons absolument préserver de la saison dernière, c’est notre culture. Elle ne se résume pas à un état d’esprit : elle se traduit aussi par la manière dont une organisation agit. On doit transposer aujourd’hui ce qu’on a accompli la saison dernière. Toute cette organisation nous a rendus très fiers de l’investissement fourni la saison dernière, on a désormais une base sur laquelle nous appuyer », a ajouté le propriétaire.

Autrement dit, il s’agit pour les Pistons de se concentrer sur les efforts en interne plutôt que de regarder autour d’eux. Car la conférence Est devrait connaître une recomposition importante avec les arrivées de Giannis Antetokounmpo à Miami, de Kawhi Leonard à Toronto et celles de Jaylen Brown et LeBron James à Philadelphie.

« Tom nous a beaucoup répété qu’il ne fallait pas se préoccuper du bruit extérieur. On a beaucoup de nouveaux joueurs cette année, mais aussi certains qui sont là depuis longtemps. L’objectif est donc de continuer à bâtir sur le système que nous avons mis en place ces deux dernières années et de viser les étoiles », conclut Cade Cunningham.