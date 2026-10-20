À Charlotte, les pertes de balle inquiètent Charles Lee

Les Hornets abordent une saison charnière. Après un exercice encourageant, le premier depuis de longues années en Caroline du Nord, les dirigeants de la franchise ont tout de même décidé de chambouler leur effectif à l’intersaison, se séparant notamment de LaMelo Ball.

Un pari audacieux, qui devra rapidement porter ses fruits pour ne pas frustrer les fans. Pour cela, les Frelons peuvent compter sur un effectif prometteur, articulé autour de Kon Knueppel, Brandon Miller, prolongé pour un joli pactole, et Naz Reid, recruté cet été.

Mais ce nouveau groupe n’a pas spécialement rassuré en préparation. Orphelins de leur chef d’orchestre, les Hornets doivent désormais redistribuer les responsabilités dans la création offensive, alors que LaMelo Ball occupait une place centrale dans l’organisation du jeu. Et les automatismes sont encore loin d’être au point, avec 54 ballons perdus sur les deux dernières rencontres de présaison !

« Nous devons encore améliorer certaines choses, notamment notre capacité à courir et à nous projeter rapidement vers l’avant, mais aussi notre exécution sur demi-terrain », a ainsi détaillé Charles Lee. « Si nous y parvenons, nous nous mettrons dans de meilleures conditions pour créer des tirs de qualité les uns pour les autres. Nous perdrons moins de ballons si nous jouons plus rapidement, si nous évitons de nous retrouver au milieu de plusieurs défenseurs et si nous limitons certaines pertes de balle évitables. »

L’optimisme reste de mise

Pour autant, Charles Lee ne veut pas non plus que ses joueurs deviennent trop prudents…

« Après, il y a aussi des pertes de balle qu’il faut accepter. Si vous essayez d’envoyer un alley-oop à un coéquipier et que le ballon lui échappe du bout des doigts, ou si vous voyez une ouverture dans la défense, que vous tentez une passe et que l’adversaire l’intercepte… Parfois, il faut aussi savoir reconnaître le mérite de la défense adverse. »

Mais tout n’est pas tout noir pour Charlotte. Malgré trois défaites en quatre matchs, les Hornets ont terminé la préparation avec une moyenne de 111 points encaissés, et un collectif qui se met en place sur le plan défensif.

« Cette équipe est meilleure qu’au début de notre préparation », a déclaré Charles Lee. « Nous avons progressé dans de nombreux domaines, à commencer par la défense. Aujourd’hui, je trouve que beaucoup de nos joueurs sont mieux placés sur le terrain et, maintenant qu’ils occupent les bonnes positions, leur technique s’améliore également. Nos joueurs ont fait du très bon travail au rebond défensif tout au long de la présaison. »

Des progrès encourageants pour une équipe encore en pleine reconstruction de son identité. Car si le départ de LaMelo Ball impose évidemment de trouver de nouveaux repères offensifs, l’entraîneur semble déjà disposer de bases intéressantes de l’autre côté du terrain.

« Dans l’ensemble, j’ai trouvé que nous maîtrisions plutôt bien certains fondamentaux de notre défense et que nous avions, une fois encore, progressé. »

Son équipe devra désormais confirmer dès la reprise, dans la nuit de mercredi à jeudi, face aux Brooklyn Nets. Un adversaire contre lequel les Hornets avaient justement lancé leur préparation par un large revers (124-90).