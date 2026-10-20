Kyrie Irving regrette que la NBA soit devenue « moins humaine »

À 34 ans, Kyrie Irving aime toujours autant le basket. Mais après seize saisons en NBA, le meneur des Mavericks commence à s’interroger sur la suite de sa carrière, et notamment sur son envie de continuer à évoluer dans une ligue dont il ne reconnaît plus totalement l’environnement.

Alors qu’il sort d’une saison blanche après une grave blessure au genou, Kyrie Irving possède déjà un solide palmarès. Champion NBA avec Cleveland en 2016 après avoir inscrit le tir décisif du Game 7 face aux Warriors, le meneur des Mavericks compte neuf sélections au All-Star Game et trois apparitions dans une All-NBA Team. Mais contrairement à LeBron James, Stephen Curry ou Kevin Durant, il ne s’imagine pas nécessairement prolonger sa carrière jusqu’à la quarantaine.

« Est-ce que j’aime tout le cirque qui va avec ? »

Arrivé en NBA à 19 ans, Kyrie Irving estime que la ligue a profondément changé depuis ses débuts en 2011. Si sa passion pour le jeu reste intacte, son environnement lui paraît de plus en plus pesant.

« Il y a les réseaux sociaux et les paris, qui sont devenus omniprésents. Ce n’est plus la même NBA que celle dont je suis tombé amoureux lorsque j’étais enfant », constate-t-il. « Je ne dis pas cela de façon négative. Mais lorsque je suis arrivé, nous n’avions pas de réunions consacrées aux paris ou aux informations confidentielles. »

Le meneur évoque aussi l’évolution des discussions autour de la santé mentale, un sujet quasiment absent à son arrivée dans la ligue. Un autre exemple, à ses yeux, de la transformation profonde de l’environnement des joueurs.

« La santé mentale était un sujet complètement étranger. Personne n’en parlait en 2011 », poursuit-il. « Je pense que le jeu a changé. Il est devenu moins humain et plus robotique. »

Kyrie Irving assure pourtant que son envie de jouer et de se mesurer aux meilleurs reste entière. Ses interrogations concernent surtout tout ce qui se déroule en dehors du terrain.

« J’aime jouer et j’aime la compétition, mais est-ce que j’aime tout le cirque qui va avec ? », s’interroge-t-il. « Pour les prochaines années, je vais devoir me demander si j’aime vraiment cet aspect-là. »

La longévité n’est pas une fin en soi

La volonté d’être davantage présent auprès de sa famille pèse également dans sa réflexion. Kyrie Irving respecte la longévité de joueurs comme LeBron James, mais ne partage pas forcément le même objectif.

« J’adore ces gars-là, mais je ne ressens pas nécessairement les choses comme eux », explique-t-il. « Je suis arrivé à 19 ans et cela fait maintenant seize ans que je joue. Je ne compare pas ma longévité à celle des autres. Je me demande simplement quelle quantité d’amour j’ai encore à donner, et pas uniquement au basket. »

Kyrie Irving reste conscient de la place que la NBA occupe dans sa vie, mais cela ne signifie pas qu’il souhaite continuer indéfiniment. « Le basket est une flamme éternelle pour moi et il le restera toujours », assure-t-il. « Mais je ne me vois pas jouer en NBA à 42 ou 43 ans. »

Kyrie Irving Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CLE 51 30.5 46.9 39.9 87.2 0.9 2.9 3.7 5.4 2.2 1.1 3.1 0.4 18.5 2012-13 CLE 59 34.7 45.2 39.1 85.5 0.6 3.1 3.7 5.9 2.5 1.5 3.2 0.4 22.5 2013-14 CLE 71 35.2 43.0 35.8 86.1 0.7 2.9 3.6 6.1 2.3 1.5 2.7 0.3 20.8 2014-15 CLE 75 36.4 46.8 41.5 86.3 0.7 2.4 3.2 5.2 1.9 1.5 2.5 0.3 21.7 2015-16 CLE 53 31.5 44.8 32.1 88.5 0.8 2.1 3.0 4.7 2.0 1.1 2.3 0.3 19.6 2016-17 CLE 72 35.1 47.3 40.1 90.5 0.7 2.5 3.2 5.8 2.2 1.2 2.5 0.3 25.2 2017-18 BOS 60 32.2 49.1 40.8 88.9 0.6 3.2 3.8 5.1 2.0 1.1 2.3 0.3 24.4 2018-19 BOS 67 33.0 48.7 40.1 87.3 1.1 3.9 5.0 6.9 2.5 1.5 2.6 0.5 23.8 2019-20 BRO 20 32.9 47.8 39.4 92.2 1.1 4.1 5.2 6.4 2.7 1.4 2.6 0.5 27.4 2020-21 BRO 54 34.9 50.6 40.2 92.2 1.0 3.8 4.8 6.0 2.6 1.4 2.4 0.7 26.9 2021-22 BRO 29 37.6 46.9 41.8 91.5 0.6 3.8 4.4 5.8 2.8 1.4 2.5 0.6 27.4 2022-23 BRO/DAL 60 37.3 49.4 37.9 90.5 1.0 4.1 5.1 5.5 2.8 1.1 2.1 0.8 27.1 2023-24 DAL 58 35.0 49.7 41.1 90.5 0.8 4.2 5.0 5.2 1.9 1.3 1.8 0.5 25.6 2024-25 DAL 50 36.1 47.3 40.1 91.6 1.2 3.6 4.8 4.6 2.0 1.3 2.2 0.5 24.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.