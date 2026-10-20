Chet Holmgren refuse de faire une fixation sur Victor Wembanyama

Lorsque le nom de Victor Wembanyama est prononcé, Chet Holmgren choisit soigneusement ses mots. Depuis deux ans, les deux intérieurs sont présentés comme les nouveaux grands rivaux de la conférence Ouest, et leurs duels avaient même débuté chez les plus jeunes, lors de la Coupe du monde U19 en 2021. Leur affrontement lors des finales de conférence n’a fait que renforcer ce parallèle, d’autant que les Spurs avaient pris le dessus.

« Wemby » avait terminé la série avec 27.3 points de moyenne, contre seulement 10.7 pour Chet Holmgren. Lors du Game 7, le joueur d’Oklahoma City s’était limité à 4 points et 4 rebonds, pendant que son rival compilait 22 points et 7 prises. Interrogé sur les enseignements tirés de cette série, Chet Holmgren préfère élargir le sujet.

« J’ai appris beaucoup de choses, mais ces enseignements peuvent également servir contre les 28 autres équipes », répond-il à Sports Illustrated.

Savoure-t-il particulièrement son duel avec Victor Wembanyama ? « Je savoure chaque match. » Quant aux critiques parfois adressées par le Français à son égard, Holmgren évacue : « C’est une question qu’il faut lui poser. »

Pas question, donc, pour Chet Holmgren d’alimenter davantage une rivalité dont il mesure pourtant l’importance.

« On ne travaille pas autant pour perdre »

Chet Holmgren sortait pourtant de la meilleure saison de sa carrière, avec ses records personnels aux points, aux rebonds et à l’adresse. Il avait également décroché ses premières sélections au All-Star Game et dans une All-NBA Team. Cela n’a pas empêché la déception de s’installer après l’élimination, synonyme de perte du titre.

« Il m’a fallu quelques semaines pour prendre du recul », reconnaît-il. « Quand on perd, on a l’impression que tout cela n’a servi à rien. On ne travaille pas aussi dur simplement pour perdre. On fait tous ces efforts pour essayer d’atteindre le sommet et, quand on n’y arrive pas, on peut avoir le sentiment d’un échec complet. »

Le pivot s’est ensuite efforcé de se détacher de ces émotions. « Ce qui s’est passé ne changera pas mon approche, ni le sérieux et l’intensité avec lesquels je travaille », assure-t-il.

Son été a été consacré au renforcement musculaire, à l’analyse vidéo et à l’amélioration de la vitesse d’exécution de son tir. Confronté à des défenses très différentes, il a cherché de nouvelles solutions.

« C’est comme lorsqu’on progresse dans un domaine : le jeu vous montre ensuite ce que vous devez encore améliorer », dit-il. « Il faut continuer à ajouter de petites pièces au puzzle. J’ai passé un très bon été à le faire. »

La confiance de Mark Daigneault

Mark Daigneault refuse lui aussi de réduire la progression de son joueur à sa rivalité avec Victor Wembanyama. L’entraîneur rappelle que son intérieur est déjà champion NBA, All-Star et membre d’une All-NBA Team.

« Il y a les joueurs dont l’été tourne autour du basket, et ceux qui essaient de faire entrer le basket dans leur été. Les étés de Chet tournent autour du basket », souligne-t-il.

Son difficile Game 7 ne doit donc pas effacer tout ce qu’il a accompli.

« Est-ce que j’ai davantage confiance en Chet cette saison ? Oui, mais pas à cause de San Antonio », poursuit Mark Daigneault. « C’est parce qu’il a un an de plus, davantage d’expérience et qu’il reste un grand joueur qui a connu une série difficile. Il l’a digérée exactement comme on pouvait l’espérer. Je fais confiance à Chet Holmgren. »

Le duel avec Victor Wembanyama reste néanmoins impossible à éviter. Chet Holmgren reconnaît que ces rencontres ont une saveur particulière, et les deux intérieurs pourraient se retrouver dès ce soir pour l’ouverture de la saison, à condition que le pivot du Thunder soit rétabli…

« Les Spurs sont une jeune équipe très talentueuse. On ne peut pas le nier. Mais nous sommes également une jeune équipe très talentueuse, et cela donne des matchs particulièrement intenses et disputés. »

Chet Holmgren Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 OKC 82 29.4 53.0 37.0 79.3 1.6 6.3 7.9 2.4 2.4 0.6 1.6 2.3 16.5 2024-25 OKC 32 27.4 49.0 37.9 75.4 1.5 6.5 8.0 2.0 2.3 0.7 1.8 2.2 15.0 2025-26 OKC 69 28.9 55.7 36.2 79.2 1.9 7.0 8.9 1.7 2.3 0.6 1.6 1.9 17.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.