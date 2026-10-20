Peyton Watson veut des Cavaliers sans pitié

Attendu comme l’un des facteurs X de la saison des Cavaliers, Peyton Watson arrive à Cleveland avec l’ambition de faire franchir un cap à la franchise de l’Ohio. Le dernier, celui qui mène au titre, après la finale de conférence perdue sèchement contre les Knicks au printemps (4-0).

L’ailier a pour lui son expérience avec les Nuggets, ses 29 matchs de playoffs et son titre remporté en 2023 aux côtés de Nikola Jokic et Jamal Murray, même s’il avait alors un rôle limité. Il a néanmoins pu observer de près les exigences d’une équipe championne et compte désormais transmettre cette mentalité à ses nouveaux coéquipiers.

« Aller sur le parquet et être méchant. Il faut essayer de tuer l’adversaire, de ne pas faire de prisonniers. C’est ma mentalité et celle que je veux transmettre à l’équipe », annonce carrément l’ancien joueur de Denver. « Ce n’est pas le moment d’être gentil, de faire ami-ami avec le camp adverse. La ligue est plus compétitive que jamais et les adversaires vont essayer de vous battre, de prendre votre place. »

Les Cavaliers font partie des favoris dans la conférence Est et Peyton Watson sait que ce statut implique d’avoir une cible dans le dos. Mais pas question pour autant de subir la pression ou de laisser les adversaires dicter leur loi.

Des paroles aux actes

« Être une bonne équipe, c’est bien mais c’est aussi compliqué car on a une cible dans le dos. On est considéré comme une des meilleures équipes, avec un effectif très solide. Ils ont hâte de nous affronter et notre mentalité doit être la même : nous aussi, on est impatient de les croiser. »

Un discours offensif, qui traduit la volonté de Peyton Watson d’apporter davantage de dureté et d’agressivité aux Cavaliers. Mais l’ailier sait aussi qu’une telle mentalité ne suffira pas si Cleveland ne parvient pas à maintenir ses exigences tout au long d’une saison régulière longue de 82 matches.

« Il ne s’agit pas seulement d’en parler, il faut le faire. Avoir des objectifs, c’est une chose, mettre en place le nécessaire pour les réaliser, c’est autre chose. On n’est pas dans un sprint, la saison est un marathon et on doit faire les choses correctement », insiste l’ailier. « Si on assemble assez de bons éléments au cours de la saison, on peut y arriver. Tout le monde sait que le plus grand défi consiste à rester en forme pendant toute la saison et à appliquer les bons principes. On a l’effectif pour ça. Mais il s’agit de le faire, pas uniquement d’en parler. »

Peyton Watson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DEN 23 8.1 49.2 42.9 55.0 0.3 1.3 1.6 0.5 0.6 0.1 0.3 0.5 3.3 2023-24 DEN 80 18.6 46.5 29.6 67.0 0.7 2.5 3.2 1.1 1.8 0.5 0.7 1.1 6.7 2024-25 DEN 68 24.3 47.7 35.3 69.3 0.7 2.7 3.4 1.4 1.8 0.7 0.8 1.4 8.1 2025-26 DEN 54 29.6 49.1 41.1 73.0 0.9 4.0 4.9 2.1 2.5 0.9 1.7 1.1 14.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.