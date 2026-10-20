Minnesota verrouille Jaden McDaniels jusqu’en 2030

Les Wolves tiennent à Jaden McDaniels et le prouvent en ajoutant une année à son contrat, à hauteur de 40 millions de dollars pour la seule saison 2029/30. L’ailier est donc désormais lié à Minnesota jusqu’en 2030 !

L’ailier polyvalent n’a cessé de répondre aux attentes de sa franchise depuis sa sélection à la 28e place de la Draft 2020. Minnesota l’a récompensé une première fois en lui accordant, en 2023, une prolongation de cinq ans pour 136 millions de dollars. Défenseur hors pair, capable d’évoluer sur plusieurs postes et de se coltiner les meilleurs joueurs extérieurs adverses soir après soir, Jaden McDaniels a également progressé en attaque.

Il sort d’ailleurs de la meilleure saison de sa carrière sur le plan offensif, avec 14.8 points à 51.5% de réussite au tir, dont 41% à 3-points. Il a confirmé en playoffs en tournant à 16.3 points de moyenne, avec une pointe à 32 points lors du Game 6 qui avait mis les Nuggets hors course dès le premier tour.

Ses prestations en présaison ont été du même acabit, avec notamment un match à 22 points et un 4/5 à 3-points en 24 minutes face aux Knicks. Son niveau de jeu a ainsi poussé Anthony Edwards à affirmer que son coéquipier pourrait prétendre à une sélection pour le All-Star Game cette saison s’il poursuivait sur sa lancée…

Grâce à cette prolongation, Jaden McDaniels est déjà assuré de toucher 124 millions de dollars au cours des quatre prochaines saisons. En sécurisant dès maintenant une année supplémentaire, Minnesota confirme sa volonté de conserver l’un de ses principaux piliers défensifs aux côtés d’Anthony Edwards.

Jaden McDaniels Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 63 24.0 44.7 36.4 60.0 0.8 2.9 3.7 1.1 2.7 0.6 0.7 1.0 6.8 2021-22 MIN 70 25.8 46.0 31.7 80.3 1.1 3.1 4.2 1.1 3.2 0.7 1.1 0.8 9.2 2022-23 MIN 79 30.6 51.7 39.8 73.6 1.2 2.7 3.9 1.9 3.4 0.9 1.4 1.0 12.1 2023-24 MIN 72 29.2 48.9 33.7 72.2 0.8 2.3 3.1 1.4 3.0 0.9 1.2 0.6 10.5 2024-25 MIN 82 31.9 47.7 33.0 81.3 1.6 4.2 5.7 2.0 2.7 1.3 1.2 0.9 12.2 2025-26 MIN 73 31.7 51.5 41.2 83.5 1.0 3.2 4.2 2.7 3.3 1.1 1.8 1.0 14.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.