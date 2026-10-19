Le retour de Spencer Jones rebat les cartes à Denver

« Ahahah, ça va être sympa comme motivation ! », rigole Spencer Jones quand un journaliste lui demande son sentiment par rapport au match inaugural des Nuggets cette saison, sur le parquet du Thunder.

Une formation d’Oklahoma City que l’ailier a cherché à rejoindre cet été, avant que les Nuggets ne s’alignent finalement sur l’offre de 12 millions de dollars du club adverse pour le conserver. Le joueur non-drafté s’apprête donc à démarrer sa troisième saison dans la Grande Ligue, toujours sous le même maillot des Nuggets.

Un retour compliqué par une gêne aux ischio-jambiers qui l’a privé de présaison. Dimanche, il a pu reprendre l’entraînement et devrait donc être en tenue face aux champions 2025.

« Ça faisait vraiment plaisir de revoir Spencer Jones aujourd’hui. On en oublierait presque tout ce qu’il apporte à l’équipe », remarque David Adelman, absolument ravi de récupérer l’ailier, dont il met en avant les qualités défensives, surtout après avoir perdu Julian Strawther pour au moins six semaines.

Une entrée et une sortie d’infirmerie qui imposent au coach de Denver de repenser ses rotations. « Maintenant que Spence est de retour, qui est le mieux adapté pour jouer à ses côtés dans le deuxième cinq ? Est-ce qu’on joue avec un cinq plus grand ou plus petit ? Comment l’associer à Tyus Jones ? Ce sont toutes ces questions qu’on se pose ».

Une rotation encore à définir

Outre DeMar DeRozan, Spencer Jones cite Tyus Jones parmi les joueurs avec lesquels il a hâte d’évoluer. « Tyus, il me cherche beaucoup dans les coins. Donc je sais que mon volume de tirs à 3-points va augmenter », imagine le joueur de 25 ans, qui tentait sa chance à deux reprises en moyenne l’an dernier derrière l’arc (39.6%).

Leur coach hésite encore entre une rotation à neuf ou dix joueurs, voire à onze éléments. Cam Whitmore et les rookies Trevon Brazile et Bryce Hopkins lui donnent matière à réflexion à l’approche du match d’ouverture, d’autant que l’absence de Julian Strawther pourrait libérer quelques minutes.

« Il ne faut pas avoir peur de lancer ces joueurs dans le grand bain pendant qu’on cherche à définir notre rotation », annonce toutefois le technicien des Rocheuses.

Drafté en 35e position en juin dernier, Trevon Brazile a marqué des points en ce sens durant cette présaison. En cinq apparitions, pour 20 minutes en moyenne, il a tourné à près de 10 points par match avec un impressionnant 79% de réussite aux tirs, dont 67% de loin. « Je sais que j’en ai encore sous le pied. Je sais que je peux apporter davantage sur le terrain et corriger certaines erreurs », avoue le rookie.

David Adelman assure que l’ensemble du groupe va rester ensemble jusqu’au match d’ouverture à domicile, samedi, face aux Pelicans. Il sera ensuite décidé qui rejoindra le Grand Rapids Gold, l’équipe affiliée en G-League.

Spencer Jones Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 DEN 20 6.2 32.4 5.9 100.0 0.4 0.5 0.9 0.3 0.9 0.3 0.3 0.3 1.3 2025-26 DEN 64 22.1 50.4 39.6 60.8 1.2 2.1 3.3 0.8 2.7 0.8 0.5 0.5 5.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.